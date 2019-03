El festejo de Centurión desde afuera: "Me siento campeón"

Marginado del plantel de Primera, el controvertido jugador compartió sus sensaciones en las redes sociales.

La situación de Ricardo Centurión luego de aquel ataque de locura contra River le puso punto final a sus chances en Racing. Coudet se hartó y lo marginó. El jugador intentó remediar su actitud pero no tenía más crédito.

Este domingo, tras el título, Centu, parte del plantel campeón en 2014 y en esta Superliga, se expresó en redes sociales, como de costumbre, con un mensaje conciliador.

No guardo rencor me siento feliz pic.twitter.com/jBeVaAJbHG — ricardo adrian centurion 10 (@rickcenturion) 1 de abril de 2019

Y siguió con la buena onda, sobre todo con el Chacho Coudet. "Hablé con él antes del partido y le deseé lo mejor, le dije que a pesar de todo que lo disfrute, que sé la persona que es, que luchó muchísimo para llegar donde está", dijo Centu en Fox Sports tras el campeonato obtenido por la Academia y dio detalles: "Le mandé un mensaje por WhatsApp y me lo respondió. Estoy muy contento porque se lo merece de verdad. Estoy emocionado por ellos, por el grupo, por todo lo que es Racing. Estoy feliz, son sensaciones únicas, estoy festejando como lo están haciendo ellos".

En cuanto a lo que pasó con él en el club, reconoció que aprendió la lección: "No pasó mucho tiempo pero asimilé mis errores y si está la puerta abieeta o no, el Chacho sabrá, me lo tendrá que decir y hablaremos. Es cuestión de juntarnos y seguramente lo vamos a hacer. Ahora todo es alegría, es festejo. Pasando los días veremos cómo se resuelve esto", contó y dijo que quiere terminar jugando el semestre: "Mi idea es jugar aunque sea el último partido en Reserva, terminar jugando y estar bien físicamente para, si se da, estar, y si no seguir mi camino desde lo profesional".