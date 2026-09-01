Las leyendas del fútbol brasileño Ronaldo Nazário y Roberto Carlos han entrado en una nueva etapa en el mundo de la inversión deportiva, después de que el club Inter de Limeira aprobara el traspaso del 80% de las acciones de su sociedad futbolística a un grupo inversor que ambos integran, en un movimiento que busca devolver al club a la lucha por los máximos niveles del fútbol brasileño.

Según lo anunciado por el club tras la reunión de la asamblea general, la aprobación llegó por mayoría abrumadora, con 53 votos a favor frente a uno en contra, dando así luz verde a la creación de una sociedad anónima de fútbol y al traspaso de la mayor parte de las acciones al grupo inversor, mientras que la asociación Inter de Limeira conserva el 20% de las acciones.

El grupo inversor incluye, junto a Ronaldo y Roberto Carlos, al empresario Enrico Ambrogini y a otros inversores, mientras que los informes apuntan a que el proyecto contempla inversiones que podrían alcanzar los 454 millones de reales brasileños a lo largo de 10 años, una cifra estimada vinculada al cumplimiento de objetivos de crecimiento y desarrollo, y no una inyección financiera totalmente garantizada.

El Inter de Limeira cuenta con una historia que se extiende por más de un siglo, ya que fue fundado hace 112 años, y la nueva estructura inversora pretende reconstruir el club a nivel deportivo y financiero, con un objetivo a largo plazo consistente en alcanzar el Campeonato Brasileño de Serie A durante los próximos años.

El equipo participa actualmente en la tercera división del fútbol brasileño, además de su competición en el campeonato del estado de São Paulo, después de que el club atravesara en los últimos años un descenso de categorías tras etapas anteriores que vivieron éxitos destacados, entre ellos la conquista del campeonato del estado de São Paulo en 1986.

La operación se enmarca en una tendencia creciente en el fútbol brasileño hacia la transformación de los clubes en sociedades anónimas de fútbol, lo que permite atraer capital privado y aportar nuevas fuentes de financiación para desarrollar la infraestructura, los equipos y la inversión en talentos.