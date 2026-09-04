El Heracles Almelo también ha convertido en victoria su quinto partido de la temporada. En casa, y en buena parte gracias a un hat-trick de Jean-Paul N'Djoli, goleó por 5-0 al De Graafschap, que sigue con un solo punto. El FC Volendam cayó tras un partidazo ante el FC Emmen (5-3), que con doce de cuatro también ha arrancado de maravilla. El Almere City perdió de forma sorprendente ante el Jong Ajax (0-1).

Heracles Almelo - De Graafschap 5-0

No se habían cumplido ni dos minutos cuando el Heracles abrió el marcador. A pase de Chafik Abbas, quién si no N'Djoli cabeceó con enorme potencia al primer palo. Era ya el séptimo gol de la temporada para el francés.

Abbas estaba inspirado y al filo del descanso también hizo el 2-0. El De Graafschap tuvo muy poco que decir y además tuvo que jugar sin sus aficionados, a los que se les prohibió la entrada tras informaciones sobre un enfrentamiento entre hinchas de ambos clubes.

Tras el descanso también debió llegar el 3-0. Sin embargo, N'Djoli sorprendió al disparar, estando solo, contra el único defensa del De Graafschap que quedaba. El 3-0 llegó de todos modos por medio de Tristan van Gilst, que marcó ante su exequipo.

Y no acabó ahí. A diez minutos del final llegó también el 4-0 y N'Djoli firmó su segundo gol del partido. Con un latigazo desde lejos superó al portero Ties Wieggers.

En el tiempo de descuento, el fenómeno francés siguió a lo suyo con total alegría. Tras una falta de Wieggers, N'Djoli completó su hat-trick marcando por el centro: 5-3.

FC Emmen - FC Volendam 5-3

El Volendam salió con los mismos once que la semana pasada, cuando el FC Dordrecht fue arrollado (6-1). Sin embargo, fue el Emmen el que generó el primer verdadero peligro con un cabezazo de Sybrand Veldhuis. Su remate se estrelló en el larguero.

El Volendam fue entrando algo mejor en el partido y pensó que podía celebrar cuando un intento de Reuven Niemeijer, tras tocar en la parte interior, parecía entrar, pero el balón salió despedido fuera de la portería. Alex Plat sí marcó poco después, pero su gol fue anulado correctamente por fuera de juego.

A diez minutos del descanso llegó por fin el gol. Veldhuis colocó el balón con muchísimo toque y exactamente entre las piernas de Luca Blondeau hacia la escuadra lejana: 1-0. Tras el descanso, el Volendam reaccionó. Nick Doodeman la dejó atrás para Huisman, que conectó un disparo seco para hacer el 1-1.

Veldhuis, del que ni siquiera se esperaba que fuera titular, volvió a aparecer pasada la hora de juego. De nuevo le tiró un caño a un defensa del Volendam, antes de definir con un tremendo disparo a la escuadra: 2-1.

La fiesta no había terminado para los aficionados del Emmen. Freddy Quispel se desmarcó con inteligencia y marcó por detrás de Roy Steur: 3-1. El Volendam se fue con todo al ataque y eso dio sus frutos. Niemeijer cabeceó a gol tras un rechace.

En el espectacular duelo, el siguiente gol llegó prácticamente de inmediato y otra vez Quispel fue el hombre decisivo. Desde la frontal del área colocó un remate magnífico en la escuadra: 4-2. Era ya su sexto gol de la temporada.

¿Se quedó ahí? No. Henk Veerman cabeceó en el segundo palo y puso un final de infarto. En él volvió a caer otro gol. Desde un penalti provocado precisamente por Veerman, Michael Breij fijó el 5-3 definitivo.

Helmond Sport - VVV-Venlo 4-2

Tras unos veinte minutos de juego, el Helmond golpeó. Livio Cicero empujó a puerta vacía desde cerca después de que el portero del VVV, Youri Schoonderwaldt, solo pudiera despejar a medias el cañonazo de Brian Koglin.

También después de ese gol, el Helmond fue el mejor equipo. Joep van der Sluijs lo intentó desde lejos con un gran disparo, que se estrelló en el larguero. El VVV se salvó y tenía que rehacerse rápido, pero no lo consiguió de inmediato.

Poco antes del descanso, Labinot Bajrami firmó el segundo, pero tras la reanudación también entró en el marcador el VVV cuando Eanna Clancy marcó en el segundo palo a la salida de una falta: 2-1. Después, el VVV mereció más y lo encontró en primera instancia por medio de Lars de Blok, que transformó un penalti: 2-2.

El tramo final, sin embargo, fue completamente para Mauro Lenaerts. El belga marcó con el interior del pie al culminar un contraataque y vivió unos minutos maravillosos, porque poco después volvió a marcar Lenaerts: 4-2. Pura alegría: agitó largamente su camiseta, que se había quitado.

RKC Waalwijk - NAC Breda 4-2

El NAC Breda llegó a Waalwijk con mucha confianza, pero pronto se complicó muchísimo el partido. Rio Hillen se introdujo el balón en su propia portería de una manera tremendamente torpe, lo que puso por detrás al NAC. Cuando después Leo Greiml fue expulsado por dos tontas tarjetas amarillas, los de Breda tuvieron además que seguir con diez hombres.

Carl Hoefkens introdujo además cuatro cambios en el descanso, y eso hizo que el NAC siguiera dentro del partido hasta el final. Aunque Thijs van Leeuwen y Faissal Al Mazyani lograron ampliar la ventaja a dos goles en dos ocasiones, Mohamed Nassoh mantuvo siempre al NAC en el partido con dos bonitos tantos. Al final no fue suficiente, porque en el tiempo añadido Jordy de Wijs cabeceó el 4-2 para el RKC.

Vitesse - TOP Oss 2-1

La primera parte en el GelreDome dejó pocas ocasiones, pero tras el descanso Naoufal Bannis no tardó en golpear. El delantero remató muy bien un centro de Nino Zonneveld: 1-0. Sin embargo, después de un triple cambio el TOP Oss puso las cosas en su sitio.

Kyanno Silva logró marcar el 1-1 con un precioso disparo. Aun así, los tres puntos se quedarían en Arnhem: un gol en propia puerta de Justin Mathieu dio la victoria por 2-1 al Vitesse.

Almere City - Jong Ajax 0-1

Una mano desafortunada del Jong Ajax dio pronto al Almere un penalti. Sin embargo, el máximo goleador Ferdy Druijf ejecutó esa pena máxima con demasiada violencia y la mandó por encima de la portería de Joeri Heerkens.

El Almere fue el equipo dominante en la primera mitad, pero jugadores como Marley Dors y Joey Jacobs no estuvieron acertados de cara a puerta. Justo después del descanso, el Jong Ajax sí pudo golpear por medio de Emre Ünüvar, que tras su recorte olvidó asistir y se topó con el portero.

En el último cuarto de hora golpeó el Jong Ajax por medio de Jano Monserrate. El centrocampista, fichado este verano procedente del Atlético de Madrid, definió con sangre fría: 0-1.