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Traducido por

El fenomenal Bruno Fernandes lleva al Manchester United a su primera victoria de la temporada con un hat-trick

Manchester United vs Ipswich
Manchester United
Ipswich
Premier League
B. Fernandes

El Manchester United se ha repuesto del falso arranque de la semana pasada contra el Hull City. En Old Trafford, el equipo del técnico Michael Carrick fue demasiado para el Ipswich Town con un 5-2. Bruno Fernandes fue el gran protagonista con un hat-trick. 

El arranque del conjunto local fue discreto, con solo Diogo Dalot logrando poner realmente a prueba al portero del Ipswich, Kjell Scherpen. En la otra portería, Senne Lammens apareció con una parada cuando Julio Enciso se plantó solo ante él. Sin embargo, pasada la media hora llegó el gol inicial tras una preciosa volea de Leif Davis: 0-1. 

Al final, hizo falta un resbalón para ayudar al United a meterse de nuevo en el partido. En defensa, el Ipswich se equivocó por completo de esa manera, tras lo cual Matheus Cunha dejó a Fernandes, que había llegado desde atrás, solo ante Scherpen. El portugués definió con contundencia con la izquierda: 1-1. 

Tras el descanso, Bryan Mbeumo primero desperdició una ocasión de manera increíble, pero después el partido acabó cayendo por completo del lado del Manchester United. Eso también se debió al arbitraje, que dio validez a un tanto discutible de Harry Maguire. 

El defensa controló el balón con el brazo y después marcó con un disparo que entró tras tocar en la pierna de Jacob Greaves. No mucho después llegó también el 3-1, después de que ese mismo Greaves derribara dentro del área a Cunha, que se marchaba solo. Fernandes transformó el penalti con mucha sangre fría. 

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Con eso, la presión desapareció para el Manchester United, que en el tramo final del partido amplió la ventaja hasta firmar una victoria holgada. Con una buena dosis de fortuna, el balón le cayó a Fernandes, que completó su hat-trick con el 4-1. 

Después incluso llegó el 5-1. Fernandes dejó a Mbeumo, que se marchaba solo, delante de Scherpen, que tuvo que recoger el balón de su portería por quinta vez tras una bonita vaselina. Por un error de Lisandro Martínez, Chuba Akpom también se llevó su gol en el tiempo añadido: el 5-2 fue el resultado final.

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