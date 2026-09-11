El Fenerbahçe ha terminado resignándose a la marcha de su entrenador, Ismail Kartal, según informan este viernes por la tarde los medios turcos. El gran club no ha logrado hacer cambiar de opinión al técnico, por lo que Dirk Kuijt se hace cargo provisionalmente del grupo como entrenador interino.

Kartal provocó una enorme sorpresa el jueves por la noche tras el duelo de la Liga de Campeones ante la Roma. El Fenerbahçe empató 1-1, tras lo cual el entrenador anunció su dimisión de forma completamente inesperada durante la rueda de prensa.

Poco antes, Kartal todavía había elogiado ampliamente a sus jugadores. "Esta noche felicito a mis jugadores y dimito. Quiero dar las gracias a nuestros aficionados, a la gente de los medios, a mi cuerpo técnico y a mis jugadores por todo el apoyo que he recibido hasta ahora", señaló.

El técnico afirmó haber tomado su decisión en interés del gran club turco. "He tomado esta decisión para despejar el camino a mi club. Hemos tomado esta decisión juntos como equipo", afirmó Kartal, que además dejó claro que no quiere volver como entrenador del Fenerbahçe.

El presidente Aziz Yildirim se negó inicialmente a colaborar con la salida de Kartal. "Sigue siendo nuestro entrenador y eso también se lo he dicho. Seguimos juntos, somos como una familia. Hasta que yo me vaya, seguirá siendo el entrenador principal", reaccionó el mandatario tras el sorprendente anuncio.

Sin embargo, el viernes quedó claro que un regreso de Kartal era cada vez más improbable. El técnico no apareció en el entrenamiento, según el periodista Yagiz Sabuncuoglu tenía sus teléfonos apagados y no estaba localizable para la dirección del club, tras lo cual Kuijt dirigió la sesión junto a Zeki Göle.

Según los medios turcos, el Fenerbahçe ya ha aceptado que Kartal se marcha de verdad. La dirección del club todavía habría intentado convencerle para que continuara, pero sin éxito, por lo que Kuijt será, al menos por ahora, el responsable del primer equipo.

Kuijt prepara con el primer equipo el próximo partido de liga, el lunes ante el Gaziantep a domicilio.