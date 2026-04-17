El Fenerbahçe sufrió un duro revés en el minuto 98 en la lucha por el título contra el Galatasaray

El viernes, el Fenerbache desperdició valiosos puntos en la lucha por el título turco. El segundo clasificado parecía arrebatar el liderato al Galatasaray, pero el Rizespor empató 2-2 en el último suspiro.

El local no marcó diferencias en la primera parte. El Rizespor complicó el partido al romper el empate a los dos minutos de la reanudación, con un pase medido que Ali Sowe remató con precisión.

El Rizespor también sufrió un revés, ya que Samet Akaydin vio la segunda amarilla por una dura falta a 20 minutos del final. Poco después, el Fener reclamó penalti por una entrada en el área, pero el árbitro no lo señaló.

Minutos después, tras revisar el VAR, se señaló penalti a favor del Fener. Talisca lo transformó y devolvió la ilusión a la grada, con diez minutos aún por jugar.

La remontada se completó cuando Kerem Aktürkoğlu marcó el 2-1 en el 86’. Explosión de alegría en las gradas, pues veían tres puntos vitales.

Sin embargo, en el 98’, Modibo Sagnan cabeceó de espaldas tras un tiro libre y batió a un Ederson descolocado. El segundo clasificado se queda con 67 puntos, mientras el líder, Galatasaray (68), puede ampliar su ventaja si vence al Genclerbirligi.