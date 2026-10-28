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El Fenerbahçe ha confirmado oficialmente que Dirk Kuyt, leyenda del club y exdelantero del Liverpool, se hará cargo provisionalmente del primer equipo. La decisión llega tras la dimisión inmediata de Ismail Kartal, después de una serie de resultados decepcionantes tanto en competiciones nacionales como europeas.

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Kuyt asume el mando desde el banquillo

El Fenerbahce ha actuado con rapidez tras la marcha de Kartal y ha confirmado que Kuyt se hará cargo del primer equipo de forma interina. El exinternacional neerlandés, que tuvo una exitosa etapa como jugador en Estambul entre 2012 y 2015, ejercía de entrenador ayudante antes de este ascenso. El club busca ahora un sustituto permanente que dirija al equipo durante el resto de la temporada 2026-27.

El comunicado oficial del club fue breve y dio cuenta del cambio inmediato en la dirección del equipo en el estadio Sukru Saracoglu. «Tras la dimisión de Ismail Kartal, nuestro club ha nombrado a Dirk Kuyt coordinador técnico de nuestro equipo A de fútbol hasta que se designe a un nuevo entrenador principal», anunció el club en un comunicado publicado por el Fenerbahce.









La caída de Ismail Kartal

La etapa de Kartal terminó de forma abrupta pese a haber llevado al equipo de vuelta a la Champions League por primera vez en casi dos décadas. Aunque la clasificación para la competición europea fue motivo de celebración, su situación dio un giro rápido tras una serie de resultados desastrosos contra grandes rivales. La presión alcanzó un punto crítico después de que una derrota en casa ante el Besiktas y otra dolorosa a domicilio frente al eterno rival, el Galatasaray, dejaran al club rezagado en la lucha por el título.

Sin embargo, la gota que colmó el vaso para la directiva y la afición fue una actuación humillante en Europa. El veterano entrenador quedó en el punto de mira tras sufrir una abultada derrota por 6-0 ante el Aston Villa en la UEFA Champions League. Ese resultado, sumado a las dificultades en la competición nacional, hizo que la posición de Kartal fuera sostenible, lo que le llevó a decidir dejar el cargo esta semana.

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Interinidad y búsqueda de un sucesor

La llegada de Kuyt al cargo se considera una medida temporal para garantizar que los jugadores sigan centrados en sus objetivos inmediatos. El neerlandés ya ha comenzado a ejercer sus funciones y dirigirá al equipo hasta el próximo parón de selecciones. Ese periodo dará a la directiva del Fenerbahce el tiempo necesario para buscar a fondo un entrenador de talla mundial capaz de luchar por el título de liga y competir en Europa.

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Ya crecen las especulaciones sobre quién asumirá el cargo de forma permanente, y se ha relacionado a varios nombres de primer nivel con el puesto vacante. El club está bajo presión para acertar con el nombramiento, ya que la afición exige que el equipo vuelva a ganar cuanto antes.

Una leyenda del club

El regreso de Kuyt a un puesto destacado es un momento importante para la afición del club, que recuerda su incansable entrega y sus goles decisivos como jugador. Durante sus tres años en el Fenerbahce, ganó la Superliga turca, la Copa de Turquía y la Supercopa de Turquía. Su paso a los banquillos ha suscitado un gran interés, y este puesto interino representa su mayor desafío desde que empezó su carrera como entrenador.

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El técnico de 46 años espera trasladar al banquillo la capacidad de liderazgo que mostró sobre el terreno de juego. Aunque por ahora se le considera una solución provisional, una buena racha de resultados podría situarlo, al menos en teoría, entre los candidatos a ocupar el puesto a largo plazo.