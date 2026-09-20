El Fenerbahçe se dio un festín este domingo en la Süper Lig turca. Los Canarios Amarillos fueron muy superiores al Eyüpspor en Kadiköy y se impusieron por un contundente 8-0. Gracias a los goles de Vedat Muriqi (2), Mason Greenwood, Matteo Guendouzi e Irfan Can Kahveci, el rival ya se marchó al descanso con un 5-0 en contra. En la segunda parte, Muriqi completó su hat-tricky también firmó el cuarto de su cuenta antes de que Greenwood cerrara el marcador.

El Fenerbahçe necesitó menos de cuatro minutos para ponerse por delante. El conjunto local dispuso de un penalti y Greenwood definió con precisión, a media altura, al palo largo para hacer el 1-0.

El Eyüpspor fue completamente arrollado y encajó el 2-0 de Muriqi poco después del tanto inicial. El delantero marcó en el segundo palo tras un centro tenso de Kerem Aktürkoglu.

En el ecuador de la primera mitad también apareció el 3-0 en el marcador. El portero Horatiu Moldovan respondió con poca solidez a un disparo de Greenwood y no pudo hacer nada cuando Muriqi mandó el rechace al fondo de la red.

Antes del descanso llegarían otros dos goles. Primero, Guendouzi puso el 4-0 sorprendiendo a Moldovan en el palo corto, y después Irfan Can también definió con calma a pase de Greenwood.

El inicio de la segunda mitad estuvo lejos de ser tranquilo. Menos de dos minutos después de la reanudación, Muriqi firmó su tercero de la tarde al batir al poco convincente Moldovan.

El rumano de 28 años, que está cedido por el Atlético de Madrid, tuvo que volver a recoger el balón de su portería en el minuto 55. Esta vez no tuvo respuesta a un cabezazo de Muriqi, que marcó tras un saque de esquina: 7-0.

Después, el Fenerbahçe bajó claramente el ritmo, pero aun así llegó el 8-0 a diez minutos del final. Tras una jugada de ataque bien trenzada, Oguz Aydin cedió el balón a Greenwood, que solo tuvo que empujar el pase con el pie.



