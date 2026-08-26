El Fenerbahçe golpea con dureza antes del descanso y ya tiene en el bolsillo el billete para la Champions League

El Fenerbahçe se clasificó este miércoles para la fase de liga de la Champions League. El gigante turco ganó por 1-2 en su visita al Olympique de Lyon. Eso fue suficiente tras el empate 1-1 de la semana pasada en casa. El sorteo de la máxima competición continental tendrá lugar el jueves.

Los visitantes de Estambul golpearon con dureza dos veces entre el minuto 24 y el 28. Vedat Muriqi estuvo muy atento para rematar un rechace, mientras que Archie Brown cabeceó a gol en el segundo palo pocos minutos después, tras un centro medido de Mason Greenwood.

Un golpe durísimo para el Lyon, que en el resto de la primera mitad no fue capaz de devolver la emoción al partido, aunque Ederson todavía salvó con solvencia un disparo potente de Tyler Morton. El Fenerbahçe jugaba con claridad y confianza y llegó al descanso en una situación inmejorable. El billete para la Champions League estaba de repente muy cerca.

Muriqi fue frenado justo a tiempo por la defensa del Lyon nada más reanudarse el partido, por lo que el conjunto local siguió con vida. En la otra portería, el exjugador del Vitesse Loïs Openda cabeceó fuera por muy poco. Los franceses asumieron más riesgos por el resultado, lo que abrió espacios para que el Fenerbahçe pudiera salir al contraataque.

Sin embargo, fue el Lyon el que marcó al cumplirse la hora de juego. Malick Fofana midió muy bien un pase largo y luego definió en la escuadra derecha. La remontada pareció completarse cuando Openda puso el 2-2 de cabeza. El gol fue anulado porque, según el VAR, poco antes se había producido un fuera de juego.

Kaïl Boudache marcó en el minuto 72 tras un rechace, pero este tanto también fue anulado por fuera de juego. El Lyon siguió apretando y el Fenerbahçe no pudo hacer otra cosa que defender. Aun así, los visitantes resistieron y ya pueden prepararse para la Champions League.