La Federación Palestina de Fútbol rechazó la idea de retirar la Copa Asiática 2027 al Reino de Arabia Saudí, en medio de los acontecimientos que atraviesa la región en el último periodo.

La Copa Asiática 2027 se celebrará en el Reino de Arabia Saudí a comienzos del próximo año, concretamente en el periodo comprendido entre el 7 de enero y el 5 de febrero de 2027.

Sin embargo, algunos informes de prensa hablaron de la posibilidad de aplazar el torneo o trasladarlo fuera del Reino de Arabia Saudí, debido a la situación actual en el país, que podría impedir la capacidad de albergar la competición en este momento.

La Federación Palestina de Fútbol publicó un comunicado en el que anunció su rechazo a esa idea y su confianza en la capacidad del Reino de Arabia Saudí para acoger el torneo en su fecha prevista.

El comunicado señaló: "La Federación Palestina de Fútbol expresa su plena solidaridad con el Reino de Arabia Saudí, con su liderazgo, su gobierno y su pueblo, frente a los ataques que está sufriendo, y reafirma que se mantiene al lado del Reino y respalda todo aquello que contribuya a preservar su seguridad, su estabilidad y la integridad de su territorio".

Y añadió: "La Federación Palestina reafirma su orgullo por las sólidas relaciones fraternales que unen a los pueblos palestino y saudí, y por las posiciones históricas del Reino de Arabia Saudí en apoyo de la causa palestina y de los derechos del pueblo palestino, subrayando que la estabilidad y la seguridad del Reino de Arabia Saudí representan un pilar fundamental para la seguridad y la estabilidad de la región".

Y continuó: "En este contexto, la Federación Palestina de Fútbol renueva su plena confianza en la capacidad del Reino de Arabia Saudí para organizar y acoger la Copa Asiática 2027 conforme a los más altos estándares organizativos y técnicos, lo que refleja su posición deportiva y las grandes capacidades que posee, y demuestra su aptitud para albergar los mayores eventos deportivos continentales".

Y agregó: "La Federación Palestina de Fútbol subraya que la participación de nuestra selección nacional en la Copa Asiática 2027 en el Reino de Arabia Saudí reviste una importancia especial, sobre todo al iniciar su andadura enfrentándose a la selección saudí en el partido inaugural del torneo, lo que refleja la profundidad de los vínculos deportivos entre hermanos y encarna los valores de la competencia leal y del acercamiento entre los pueblos".

Y concluyó: "La Federación Palestina de Fútbol insiste en que el deporte seguirá siendo un espacio de hermandad y encuentro, y un mensaje de esperanza y paz, y expresa sus deseos al Reino de Arabia Saudí de seguridad, estabilidad y prosperidad permanentes, a los hermanos saudíes de más progreso y éxito, y al próximo torneo asiático de excelencia y éxito, a la altura de lo que merecen el fútbol asiático y las aspiraciones de su afición".