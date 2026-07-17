El FC Volendam recibe una oferta de 3 millones de euros por Kayne van Oevelen

El Ipswich Town ha ofrecido 3 millones de euros por Kayne van Oevelen, según De Telegraaf y Voetbal International. El FC Volendam busca una cifra mayor por el portero de 22 años.

El portero ya acordó un contrato de cinco años con el Valencia, aunque el club español aún no ha presentado una oferta formal.

El Ipswich, más decidido, ya presentó su oferta de 3 millones, que el Volendam rechazó.

Su contrato con el Volendam vence en 2028 y Transfermarkt fija su valor en 2 millones de euros.

Aunque es poco probable que juegue con el Volendam en la Keuken Kampioen Divisie, el club descendido busca maximizar el beneficio.

A pesar del descenso, el guardameta de 1,99 metros completó una gran temporada en la VriendenLoterij Eredivisie y atrajo a varios clubes.

En total, ha jugado 64 partidos con el Volendam y dejó su portería a cero en trece ocasiones.