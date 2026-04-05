Henk Veerman se presentó ante las cámaras con sentimientos encontrados tras el partido entre el FC Volendam y el Feyenoord. Su equipo sumó un punto (0-0) y, con ello, ayudó al PSV a proclamarse campeón, pero el delantero se mostró sobre todo crítico con el juego de su propio equipo. Con un guiño a su amigo Joey Veerman, el delantero del FC Volendam puso un broche final llamativo a la entrevista.

El delantero considera que el Volendam debería haber sacado más partido del partido contra el Feyenoord. «Hoy hemos tenido suficientes ocasiones para marcar un gol. Pero en la segunda parte nos volvimos demasiado descuidados, lo que nos llevó a encontrarnos con demasiados momentos de transición», afirma Veerman. «Eso es culpa nuestra al 100 %».

«No estuvimos a la altura con el balón y nos faltó profundidad sin él. Los chicos de la delantera deben crear profundidad y correr muchos metros para generar espacios», explica. «Deberíamos haberlo hecho mejor».

En defensa, el Volendam dejó bastante que desear, opina Veerman. «Regalamos dos o tres ocasiones claras. Eso simplemente tiene que mejorar», dijo. «Por otro lado, también creamos lo suficiente como para marcar al menos un gol».

Veerman se mostró crítico con el arbitraje, pero no quiso utilizarlo como excusa. «Creo que se pasaron por alto muchas jugadas. Pero, al final, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y marcar esos goles antes», afirmó el delantero.

Tras el análisis del partido, se habló del título del PSV y, con ello, también de su buen amigo Joey Veerman. Esto dio lugar a un momento más distendido en la entrevista, en el que el jugador de Volendam disfrutó visiblemente.

«Sí, creo que Joey estará contento», comienza Veerman con una sonrisa. «Espero recibir un mensaje, sí. O quizá algo más que eso».

«Quizá haya una prima, ¿no? Por haberle echado una mano hoy. Me parece lo más normal del mundo», afirma Veerman.