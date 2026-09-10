El FC Utrecht toma medidas contra sus propios aficionados tras su mala conducta contra el Go Ahead Eagles

El FC Utrecht ha decidido tomar medidas contra su propia afición a raíz de los incidentes del pasado sábado ante el Go Ahead Eagles. En el partido como visitante contra el Excelsior del próximo domingo, los aficionados seguirán siendo bienvenidos, pero solo si viajan a Róterdam en el autobús de la afición.

Así lo ha comunicado el club a RTV Utrecht. Anteriormente, los aficionados también podían desplazarse a Róterdam en coche, pero esa opción fue eliminada tras una reunión a tres bandas a comienzos de esta semana. La misma medida también se aplicará durante el Feyenoord - FC Utrecht del 20 de septiembre.

El pasado sábado la situación se descontroló por completo en el Stadion Galgenwaard. Los aficionados lanzaron una bomba de fuegos artificiales al campo, tras lo cual el partido fue suspendido temporalmente. Poco después se arrojaron innumerables vasos al terreno de juego, tras lo cual el árbitro Martin van den Kerkhof decidió dar por suspendido definitivamente el encuentro.

El martes se disputó el resto del partido a puerta cerrada. El FC Utrecht reaccionó con mérito tras ir perdiendo 1-3 y finalmente logró rescatar un empate 3-3.

La afición del Utrecht también se comportó mal en el pasado durante un partido como visitante contra el Excelsior. En la edición anterior, el 26 de abril de este año, los aficionados encendieron fuegos artificiales. Por ello, la KNVB impuso al FC Utrecht una multa de 10.000 euros y una sanción condicional de un partido fuera de casa sin aficionados del Utrecht.

El FC Utrecht también informó a comienzos de esta semana de que ya estaba trabajando en la imposición de prohibiciones locales de acceso al estadio. “Sobre la base de las imágenes de las cámaras disponibles, ya se ha identificado a los primeros individuos”, señaló el club. Además de las prohibiciones locales de acceso al estadio, la KNVB también puede imponer prohibiciones de acceso a nivel nacional.