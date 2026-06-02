El FC Utrecht se enfrenta a una fuerte competencia por el antiguo objetivo Sven Mislintat

Steven van der Sloot tiene varias ofertas. Según Voetbal International, el defensa del recién ascendido ADO Den Haag interesa al FC Utrecht y a varios clubes alemanes.

Durante meses se le vinculó con el Fortuna Düsseldorf, aunque la destitución del director deportivo Sven Mislintat y el descenso del club a la 3. Bundesliga han enfriado esa opción.

Formado en Feyenoord y Ajax, puede marcharse gratis, pues su contrato en La Haya vence el 30 de junio. El director técnico, Mark Wotte, intentó retenerlo, sin éxito.

El FC Utrecht ya lo tiene en su lista, pero compite con clubes alemanes: FC Magdeburg, FC St. Pauli, el recién ascendido SC Paderborn, el 1. FC Köln y el Rapid Wien.

Para Van der Sloot es clave jugar en una liga de alto nivel. Nacido en Camerún, puede representar a ese país o a Holanda, con cuya sub-21 ya jugó.

En abril, tras su último partido en casa con el ADO, Van der Sloot se despidió con emoción del público de La Haya: «Se me puso la piel de gallina durante el calentamiento. Cuando oí las canciones, casi me echo a llorar. Es algo especial. Amo este club. Esto significa mucho para mí».