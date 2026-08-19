El FC Utrecht mantiene conversaciones por una revelación de la Eredivisie

El FC Utrecht está en conversaciones con el Fortuna Sittard por el traspaso de Eduard Michut, según informa L’Équipe. El francés debe reforzar el centro del campo de Anthony Correia.

El FC Utrecht está muy interesado en Michut y ya mantiene conversaciones con el Fortuna Sittard sobre el precio del traspaso. Tiene contrato en Limburgo hasta mediados de 2027 y, por tanto, el Fortuna tendrá que venderlo si quiere sacar algo por él.

El FC Utrecht busca con insistencia refuerzos para el centro del campo. El pasado fin de semana, Ferdinand Pohl fue alineado junto a Dani de WIt. El alemán fue fichado como defensa central.

El interés en Michut estaría relacionado con la lesión de Alonzo Engwanda. El belga está de baja desde mayo por una lesión en los isquiotibiales y todavía no ha regresado.

Michut pasó por la cantera del Paris Saint-Germain, pero nunca llegó a consolidarse en el primer equipo. Tras un periodos de cesión en el Sunderland y el Adana Demirspor, más tarde se marchó gratis a este último club

El centrocampista francés decidió poner fin de forma unilateral a su contrato después de dos meses, amparándose en la normativa de la FIFA por los prolongados retrasos en los pagos y la falta de su salario. Esto le convirtió en agente libre.

El Fortuna sacó partido de esa situación. En total disputó 42 partidos con el club de Sittard. Marcó dos goles y dio dos asistencias, incluida la brillante igualada en la primera jornada ante el PSV (2-2).