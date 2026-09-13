El FC Utrecht logra in extremis su primera victoria de la temporada

El FC Utrecht logró este domingo sobre la bocina su primera victoria de la temporada en la Eredivisie patrocinada por la Vriendenloterij. Fue Dani de Wit quien, en el minuto 93, se convirtió en el gran héroe con una sutil vaselina por encima del portero del Excelsior, Stijn van Gassel: 1-2.

Los visitantes de Utrecht, en busca de su primer triunfo, comenzaron con fuerza y se lamentaron cuando Adrian Blake estrelló el balón en el poste en el segundo minuto. El Excelsior tampoco se quedó de brazos cruzados y tuvo ocasiones por medio de Ágúst Thorsteinsson y Aymen Sliti. Sin embargo, el equipo local no logró marcar.

Fue precisamente el FC Utrecht el que rompió el empate en la recta final de la primera parte. Stepanov marcó desde cerca, para alegría de los aficionados desplazados. Un golpe para el Excelsior, que no logró reparar el daño antes del descanso.

Anthony Correia decidió introducir piernas frescas tras una hora de juego. Entre otros, Sem van Duijn y Yoann Cathline saltaron al campo, mientras Davy van den Berg rozó el gol para el equipo visitante.

El Excelsior siguió peleando y tuvo su recompensa en el minuto 76. El activo Sliti se anticipó a un centro desde la derecha y después superó a Vasilios Barkas con un disparo raso desde un ángulo complicado. La alegría fue enorme en el autor del gol.

El conjunto de Róterdam creyó en el botín completo en casa y siguió poniendo en apuros al FC Utrecht. Sin embargo, fue De Wit quien sumió de luto al equipo local con una vaselina por encima de Van Gassel en el tiempo de descuento.

Así que el golpe es duro para el Excelsior, que reaccionó con mucho mérito. El FC Utrecht está de celebración y la próxima semana visitará al Feyenoord.