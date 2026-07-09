El FC Utrecht llega a un acuerdo con un nuevo internacional procedente de la Eredivisie

El FC Utrecht ha alcanzado un acuerdo verbal con Arthur Zagré, según el periodista especializado en fichajes Mounir Boualin, de Soccernews. Solo faltan ultimar detalles para que el lateral izquierdo de 24 años regrese a la ciudad de la catedral.

Ya jugó cedido por el AS Mónaco en el Utrecht entre 2021 y 2023, donde disputó diez partidos con el filial y trece con el primer equipo.

En 2023, al acabar su contrato con el Mónaco, fichó por el Excelsior como agente libre.

En Rotterdam se consolidó como titular y, gracias a su aportación ofensiva, se convirtió en uno de los referentes del Excelsior.

Jugó casi todos los partidos, alcanzó 106 encuentros, marcó 7 goles y dio 13 asistencias. Renovó su contrato, que expiraba, y ahora el Utrecht se beneficia de ello.

En mayo, la Federación de Burkina Faso anunció que Zagré jugaría con su selección, país de origen de sus padres.

En junio debutó como titular contra Rusia, pero Burkina Faso cayó 3-0 en Volgogrado.

Días después, disputó 19 minutos ante Bielorrusia en Minsk, que desperdició una ventaja de 2-0 y terminó 2-2.

Si todo va según lo previsto, Zagré competirá por un puesto con jugadores como Kevin Paredes. El cuatro veces internacional estadounidense llegó a finales de junio procedente del VfL Wolfsburgo como agente libre.