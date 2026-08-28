El FC Utrecht hace negocios con el AZ poco antes del partidazo contra el PSV y ata a un delantero

Sem van Duijn terminará la temporada en el FC Utrecht. El delantero llega cedido desde el AZ. Utrecht también se ha asegurado una opción de compra sobre el jugador de 22 años, según puede leerse este viernes en la web del club.

«Este club es, por supuesto, enorme, así que naturalmente estoy muy contento de estar aquí. Aquí siempre hay un ambiente muy bueno. Creo que soy un jugador con mucha intensidad, una gran capacidad de recorrido y tengo muchísimas ganas de jugar aquí y convertirme en alguien importante para el equipo», afirmó el ambicioso Van Duijn en una primera declaración.

El FC Utrecht habla de un «camino especial hacia la cima» para Van Duijn. «En el KVV Quick Boys, de la élite amateur, llamó la atención del AZ, que le firmó por tres años en 2024. Durante un año y medio, fue una pesadilla para los defensores en la Eerste Divisie con el Jong AZ. En el último medio año pudo probar un peldaño más arriba en el Telstar, en la Eredivisie. En catorce partidos firmó cinco goles y dos asistencias».

El joven delantero tiene contrato con el AZ hasta mediados de 2031. En Utrecht volverá a coincidir con Anthony Correia, con quien compartió algunos meses en el Telstar.

Van Duijn es descrito como «un delantero polivalente con capacidad goleadora que pone mucha energía en sus partidos». El atacante podría debutar ya el domingo, cuando el PSV visite De Galgenwaard.

El AZ no solo envía a Van Duijn cedido a otro club. Voetbal International informa de que Matej Sin seguirá como cedido en el ADO Den Haag, que aún debe programar un reconocimiento médico.

El centrocampista fue fichado el año pasado procedente del Banik Ostrava por cuatro millones de euros. Sin no logró hacerse con un puesto en el once titular, en parte por la presencia de Sven Mijnans y Kees Smit. El jugador, con contrato hasta mediados de 2030, venía jugando últimamente sobre todo en el Jong AZ.