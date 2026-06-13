El FC Utrecht está interesado en el jugador que ha disputado 22 partidos con la selección holandesa, pero se enfrenta a un gran problema

El FC Utrecht sigue a Vincent Janssen, según informó en X el bien informado observador del club Edjeuitnoord. Aunque el delantero está libre, su fichaje por el De Galgenwaard parece poco probable.

Desde hace tiempo suena también el nombre de Kaj Sierhuis, delantero del Fortuna Sittard, como prioridad para el nuevo entrenador, Anthony Correia.

Si no se concreta, Janssen, de 31 años, quedará libre el 1 de julio tras rechazar renovar con el Royal Antwerp.

No obstante, su salario de unos 3 millones de euros anuales en el Antwerp pone en duda su llegada, pues pocos clubes neerlandeses pueden pagarlo.

Por ello, el internacional parece esperar una aventura en el extranjero, con preferencia por la MLS estadounidense.

Esta temporada, en cuarenta partidos con el Royal Antwerp marcó trece goles y llevó el brazalete de capitán.