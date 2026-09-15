El FC Utrecht actúa con dureza tras el comportamiento indebido de sus aficionados

El FC Utrecht ha impuesto dieciocho prohibiciones locales de acceso al estadio a raíz de los incidentes ocurridos durante el partido en casa contra el Go Ahead Eagles. "Las personas implicadas han sido identificadas, entre otras cosas, a partir de las imágenes de las cámaras disponibles. Las cartas correspondientes ya han sido enviadas", se puede leer en el comunicado.

La directiva del club aún no ha concluido la investigación sobre lo sucedido recientemente. "El FC Utrecht sigue analizando las imágenes disponibles para identificar también a otros implicados. Para ello, se estudian cuidadosamente los distintos papeles y acciones de las personas que aparecen en las imágenes".

El FC Utrecht trabaja junto con la Taskforce nacional de la KNVB, que "apoya en el seguimiento concreto y centrado en los autores de incidentes relacionados con el fútbol". Las pruebas serán entregadas por el club a la KNVB.

"Sobre esa base, la KNVB puede decidir imponer, además de la prohibición local de acceso al estadio del FC Utrecht, también una prohibición de acceso a los estadios a nivel nacional. Además, el FC Utrecht evalúa en cada caso qué otras medidas son posibles y apropiadas por cada persona identificada", se sigue leyendo en el comunicado emitido el martes.

El FC Utrecht - Go Ahead Eagles fue suspendido de manera definitiva tras una hora de juego, después de que en varias ocasiones se lanzaran fuegos artificiales y vasos de bebida al campo desde la Bunnikside. Eso ocurrió poco después de que Dani de Wit marcara el 1-3 para el equipo local.

Varios días después, el muy comentado partido se reanudó en un Galgenwaard vacío. El FC Utrecht mostró capacidad de reacción y finalmente se marchó del campo con un empate 3-3.