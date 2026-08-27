El FC Twente se clasificó el jueves de una manera casi milagrosa para la fase de liga de la Conference League. El entrenador John van den Brom estaba exultante tras ganar la eliminatoria ante el FK Qarabag y explicó en ESPN la preparación especial de su equipo.

El Twente perdió la semana pasada por 0-1 en De Grolsch Veste contra el Qarabag y, después de que este jueves también se viera por detrás en la vuelta del play-off, la eliminación europea parecía inevitable.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Marko Pjaca empató y, en el tiempo de descuento, Max Bruns llevó al Twente a la prórroga. Allí, Wout Weghorst y Younes Taha le dieron al Twente un puesto en la Conference League, en la que va a disputar al menos seis partidos.

Van den Brom apareció con manchas de agua en la camiseta ante la cámara de ESPN. Poco antes, la victoria se había celebrado por todo lo alto en el vestuario, según indicó. "Con agua, eso sí, pero a veces te cae algo encima."

"No importa en una situación así. Es fantástico, muy bonito. Estábamos todos destrozados después del partido. Fue un partido muy intenso de vivir, también como entrenador."

El Twente mostró una enorme capacidad de reacción en Bakú. "El 1-0 en contra fue un contratiempo, pero seguimos creyendo. Hicimos cambios, ejecutamos el escenario que habíamos entrenado y volvemos a marcar a partir de ahí."

"Entonces ves una tarjeta roja (para Marko Jankovic, n. de la r.) para ellos. Después cerramos el partido con profesionalidad. Hoy todo el pueblo late. Esto es lo que hace tan bonito al fútbol europeo."

Van den Brom valora muy alto la actuación de su equipo. "De verdad creo que el Qarabag es un gran club y un buen equipo. El año pasado jugaron la Champions League y nosotros los eliminamos a doble partido. Además, aquí, con un 1-4. No se puede pedir más, no se puede pedir más."

El fútbol europeo significa mucho para el Twente, sabe Van den Brom. "Tendrías que haber estado en el vestuario. Antes del partido teníamos un vídeo muy bonito de nuestro departamento de medios. Ahí aparecen todas las imágenes de lo que el Twente ya ha hecho en Europa. Cuando ves eso, se te pone la piel de gallina, se te saltan las lágrimas", concluye el de Amersfoort.



