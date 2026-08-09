El FC Twente no pudo dar continuidad en la Eredivisie a las buenas sensaciones que dejó con la victoria por 6-0 entre semana ante el DAC 1904. En el Abe Lenstra Stadion, el sc Heerenveen fue demasiado fuerte y se impuso por 1-0 gracias a un gol del suplente Luca Oyen.

La primera parte fue más bien floja, con poca emoción en ambas áreas. Dirk Proper estrelló un balón en el larguero para el Heerenveen, tras rozar antes en las yemas de los dedos de Lars Unnerstall, mientras que Sondre Orjasaeter fue quien más cerca estuvo por parte de los visitantes con un disparo manso.

Tras el descanso no tardó en romperse la igualdad. A pase de Jakob Trenskow, el suplente Luca Oyen firmó el 1-0 por el palo corto. El Abe Lenstra Stadion estalló de alegría tras el primer gol del nuevo curso de la Eredivisie para el Heerenveen.

El equipo de John van den Brom tuvo que ir a remolque, con la entrada, entre otros, del mediapunta Younes Taha y más tarde también del combativo Sam Lammers. Durante mucho tiempo, eso generó poco peligro, más allá de un cabezazo del defensa Max Bruns.

En la recta final del partido, el Twente sí fue ganando presencia en ataque, con peligrosos remates de cabeza de Wout Weghorst y Robin Pröpper. Sin embargo, no hubo gol y el Heerenveen se llevó los tres puntos.

Una buena noticia, por tanto, para el técnico Robin Veldman, ya que en las dos últimas temporadas los frisones no habían conseguido ganar el partido inaugural de la Eredivisie. El Twente se queda con las manos vacías y tendrá que buscar revancha la próxima semana en el partido en casa contra el PEC Zwolle.