El FC Twente tiene que interrumpir de repente el calentamiento: partido aplazado

El FC Twente ha tenido que interrumpir repentinamente el calentamiento previo a la decisiva vuelta contra el Qarabag FK este jueves por la noche. Una fuerte tormenta eléctrica sobre Bakú provocó que los jugadores fueran enviados de nuevo al interior poco antes del pitido inicial.

La decisión fue tomada por el árbitro noruego Rohit Saggi. «Calentamiento interrumpido debido a una tormenta eléctrica», informó el FC Twente a través de sus canales oficiales. «Los jugadores han tenido que interrumpir el calentamiento».

Según los Tukkers, debido a las condiciones meteorológicas no era responsable permanecer en el campo. «Una fuerte tormenta eléctrica sobre Bakú provocó que el árbitro noruego enviara a los equipos al interior. Aún no se sabe cuánto durará la interrupción».

El FC Twente debía comenzar a las 18.00 horas, hora neerlandesa, la vuelta del play-off de la Conference League. El equipo del entrenador John van den Brom no defiende una posición favorable en Azerbaiyán, después de que el Qarabag ganara 1-0 la semana pasada en De Grolsch Veste.

La misión para el Twente está, por tanto, clara. Con una victoria por dos goles de diferencia, los Tukkers se clasificarán para la fase de liga de la Conference League, mientras que con un triunfo por un gol de diferencia habrá prórroga.

Van den Brom ha introducido dos cambios en su once inicial para la vuelta. Max Bruns y Younes Taha arrancan de inicio, mientras que Aske Adelgaard y Marko Pjaca han sido relegados al banquillo con respecto al partido de ida.

Lars Unnerstall estará bajo palos, con Bart van Rooij, Robin Pröpper, Ruud Nijstad y Bruns en defensa. Ramiz Zerrouki y Daouda Weidmann forman el doble pivote, mientras que Daan Rots vuelve a jugar como mediapunta. En ataque, Van den Brom apuesta por Taha, Wout Weghorst y Sondre Ørjasæter.

Alineación del FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Bruns; Zerrouki, Rots, Weidmann; Taha, Weghorst, Ørjasæter.





Actualización: El FC Twente ha informado de que el inicio del partido se ha retrasado quince minutos. El duelo comenzará ahora a las 18.15 horas.







