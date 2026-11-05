El FC Twente sigue sin fallar tras la tercera jornada de la fase de liga de la Conference League. El equipo se repuso de un 0-1 ante el FC Pafos y ganó 3-1. Ruud Nijstand marcó el gol del empate y, después de que los visitantes se quedaran con diez jugadores, Sondre Ørjasaeter y Daouda Weidmann aseguraron los tres puntos.

Era difícil repetir una actuación tan contundente como la del pasado fin de semana ante el Excelsior (1-9). Así quedó demostrado frente al Pafos, que concedió pocos espacios al Twente alrededor del área chipriota. Además, había que vigilar los contraataques, y Daan Rots tuvo que intervenir con acierto para evitar el 0-1.

Sin embargo, cinco minutos después llegó el gol en contra, de forma bastante inesperada. Tras un contraataque rapidísimo del Pafos, Lelê dispuso de demasiado tiempo y espacio fuera del área y envió el balón a la esquina más alejada con un gran disparo. Durante la celebración, el brasileño recibió una lluvia de cerveza y vio la tarjeta amarilla por una supuesta provocación.

El Twente mejoró tras el descanso, aunque necesitó una gran intervención de Robin Pröpper para no caer en la trampa. Poco después llegó por fin el empate. Weidmann puso un lanzamiento de falta perfecto a la cabeza de Nijstad, que llegaba en carrera y remató con potencia a la red.

En una segunda parte trepidante, Drommel se convirtió poco después en el héroe con un reflejo felino ante un remate de Lelê. No fueron, desde luego, los mejores minutos de Lelê: instantes más tarde cometió una falta para frenar un contraataque y tuvo que marcharse tras ver su segunda tarjeta amarilla.

El Twente se volcó en ataque y lanzó varios disparos hacia la portería de Radoslaw Majecki, que estaba firmando una actuación segura y no se dejó sorprender desde lejos. Finalmente, tampoco el guardameta polaco pudo evitar que el equipo de Van den Brom se adelantara 2-1 a falta de un cuarto de hora. Younes Taha habilitó a Ørjasaeter, que definió con calma.

Liberado de la presión, el Twente sentenció el partido poco después. El disparo del suplente Thomas van den Belt fue bloqueado, pero recuperó el balón y se lo sirvió a Weidmann, libre de marca, que solo tuvo que empujarlo a la red: 3-1.