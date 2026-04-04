El FC Twente se lleva una merecida victoria en el Johan Cruijff ArenA y supera al Ajax

El Ajax sufrió otro revés el sábado por la noche en la VriendenLoterij Eredivisie. El equipo de Oscar García tuvo una actuación muy floja en el Johan Cruijff ArenA y cayó por 1-2 ante el FC Twente. Con esta derrota, el Ajax desciende al quinto puesto, mientras que el Twente supera a los de Ámsterdam en la clasificación.

En el Ajax, Oliver Edvardsen fue titular por sorpresa como extremo derecho, mientras que Steven Berghuis ocupó el puesto de número 10. Wout Weghorst fue el delantero titular del Ajax en lugar de Kasper Dolberg, que no estaba en plena forma.

Desde el saque inicial, fue el FC Twente quien marcó el ritmo. A los cuatro minutos, Sam Lammers tuvo la primera ocasión, pero su disparo no fue lo suficientemente preciso como para sorprender al portero Maarten Paes. El Ajax se mostró inseguro en los primeros compases y tuvo dificultades para salir de la presión de los visitantes.

Tras un cuarto de hora se vivió un momento emotivo con un aplauso para Johan Cruijff, pero sobre el terreno de juego el Ajax seguía teniendo dificultades. El Twente siguió siendo el mejor equipo y eso se vio recompensado en el minuto 18. Ramiz Zerrouki culminó un rápido contraataque y adelantó merecidamente a los visitantes: 0-1.

El Ajax no tenía mucho que aportar, pero a mitad de la primera parte entró algo mejor en el partido. Un centro de Edvardsen no llegó a Wout Weghorst, pero resultó ser un presagio. En el minuto 32 llegó el gol: Weghorst remató tras una jugada de Godts y puso así fin a su sequía goleadora de meses.

En lo que restaba de la primera parte, el juego siguió siendo desordenado por ambos bandos. El Ajax no conseguía controlar la construcción del juego y el Twente no lograba presionar. Con el marcador 1-1, ambos equipos se retiraron a los vestuarios.

Justo tras el descanso, el Twente volvió a demostrar su superioridad. En cuestión de minutos, el equipo dispuso de dos grandes ocasiones, pero el Ajax se salvó por los pelos cuando los disparos de Lammers y Daan Rots fueron bloqueados. Poco después, Mats Rots lanzó una falta que se fue muy por encima del larguero, mientras que el Ajax apenas creaba ocasiones.

En los últimos compases, ambos equipos intentaron forzar el gol de la victoria. Berghuis disparó fuera tras una bonita combinación con Gloukh y un disparo lejano de Mokio no dio resultado. Ya bien entrada la segunda parte, el Twente acabó marcando.

En el minuto 79, Van Rooij recibió el balón en la banda derecha. El lateral del Twente, sin marca, recortó hacia dentro y, con la pierna izquierda, envió el balón al fondo de la red con un bonito disparo con efecto: 1-2. El Ajax no supo responder en los últimos compases, por lo que los de Ámsterdam ven cómo un rival directo les adelanta en la clasificación.