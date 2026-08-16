El FC Twente ya ha sumado sus primeros puntos en esta nueva temporada de la VriendenLoterij Eredivisie. En casa, el equipo del entrenador John van den Brom logró este domingo una victoria por 3-1 sobre el PEC Zwolle, que la semana pasada también había perdido el partido inaugural contra el Ajax (0-2).

En el tramo inicial, ambos equipos lo intentaron una vez. Elias Sørensen disparó por encima del larguero para el PEC, y Daouda Weidmann hizo lo mismo para el Twente.

A mitad de la primera parte, el PEC abrió el marcador. Los errores en la salida de balón de Lars Unnerstall y Robin Pröpper fueron castigados con dureza por Sørensen: 0-1. El Twente consideró que hubo una falta en la jugada previa a ese gol, pero ni el árbitro ni el VAR lo vieron así.

Poco después, el Twente volvió a generar peligro por medio de Weidmann, cuyo intento fue esta vez rechazado por Jasper Schendelaar. En el tercer intento del centrocampista de 23 años, que colocó el balón con clase y potencia en la esquina, el guardameta no tuvo respuesta: 1-1.

Tras el descanso, el Twente asumió más la iniciativa. Daan Rots, completamente solo, cabeceó fuera, pero un gol en propia puerta de Dylan Mbayo acabó poniendo el 2-1. El delantero quiso evitar que Weidmann marcara, pero terminó enviando el balón con fuerza a la escuadra de su propia portería.

Y el Twente siguió apretando. Daan Rots puso el 3-1 con un disparo lejano y sentenció así el partido. El PEC, de hecho, ya tenía muy poco que ofrecer.

Entre otros, Sondre Ørjasæter, Wout Weghorst, Thomas van den Belt y Filip Thorvaldsen siguieron buscando más en la recta final. Sin embargo, el cuarto gol del Twente ya no llegó, aunque eso no empañó la fiesta en De Grolsch Veste.