El FC Twente quiere evitar un nuevo batacazo: «Aprender a manejarse con las leyes europeas»

En el FC Twente deben cambiar el chip rápidamente tras la decepcionante eliminación en la segunda ronda previa de la Europa League ante el Ferencváros. Los Tukkers juegan este jueves por la noche en casa contra el FC DAC 1904 en la tercera ronda previa de la Conference League y el entrenador John van den Brom busca resarcirse.

El Twente perdió el partido de ida contra el Ferencváros por 1-2 y en Hungría no pasó del 2-2, a pesar de que durante mucho tiempo jugó con un hombre más sobre el campo. «Como club siempre quieres lo máximo posible, y para nosotros eso era la Europa League», cita la web del club a Van den Brom. «Si luego no lo consigues, duele.»

«Por otro lado, también sabes que tienes que seguir adelante. No podemos mirar demasiado hacia atrás y tenemos que apostarlo todo a la Conference League. Eso es por lo que luchamos la temporada pasada, por lograr fútbol europeo. Ahora se trata de concienciar a los chicos de nuestra manera de jugar.»

«Entrenamos escenarios y lo que vamos a hacer en una situación determinada. Todo lo que hicimos en la fase final contra el Ferencváros lo habíamos entrenado, así que esperas que todo el mundo sea consciente de lo que se le pide. Eso lo hicimos demasiado poco.»

El domingo, el Twente disputó un amistoso contra el Genk, que fue demasiado fuerte y ganó por 2-1. «El Genk fue un punto positivo para nosotros porque vimos el fútbol que representa al FC Twente», prosigue Van den Brom. «Eso lo vuelves a llevar al partido de mañana.»

Van den Brom no quiere ni oír hablar de subestimación. «El DAC no es el club más conocido, pero los equipos pequeños ya no existen. Tenemos que aprender como equipo a manejar las leyes europeas del fútbol. Son diferentes a las de la Eredivisie. La semana pasada recibimos una gran y cara lección al respecto», afirma Van den Brom.

Si los Tukkers logran sobrevivir a la eliminatoria ante los eslovacos, les esperará un enfrentamiento en el play-off contra el FK Qarabag o el Dinamo de Kiev. Esos equipos comenzaron, al igual que el Twente, en la Europa League, donde fueron eliminados por el CSKA Sofía y el PAOK, respectivamente. El domingo les espera primero el estreno en la Eredivisie en el campo del sc Heerenveen.