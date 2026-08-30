El FC Twente inflige una nueva humillación al SC Cambuur en la Eredivisie

El FC Twente se deshizo este domingo con una facilidad infantil del SC Cambuur. En Leeuwarden, con goles de Ruud Nijstad, Wout Weghorst, Marko Pjaca y Younes Taha, el marcador fue de 1-4. El Cambuur sigue así sin puntuar en la Eredivisie. El Twente asciende al noveno puesto, aunque todavía tiene un partido pendiente.

El equipo de John van den Brom fue dominante desde el pitido inicial, con mucha posesión, aunque eso no se tradujo de inmediato en grandes ocasiones. Aun así, el 0-1 de Nijstad no cayó del cielo. Al defensa se le permitió avanzar con el balón hasta muy arriba, apenas fue presionado y colocó la pelota de forma brillante en la escuadra.

Otro golpe para el Cambuur, que en las primeras semanas de la competición está conociendo la Eredivisie de la manera más dura. Por si eso no fuera suficiente, Weghorst puso el 0-2 en un abrir y cerrar de ojos. El delantero recibió un balón largo de Joël Drommel que lo dejó solo ante la portería del Cambuur y definió con frialdad con el exterior del pie.

Antes del descanso, Ramiz Zerrouki y Daouda Weidmann tuvieron opciones para ampliar aún más la ventaja, pero al final fue Pjaca quien sentenció por completo el partido dos minutos después de la reanudación.

La jugada nació de una asistencia brillante de Sondre Orjasaeter. El atacante de banda superó con elegancia a su rival, mantuvo la visión de juego y dejó el balón perfecto en el segundo palo. Allí apareció Pjaca para rematarlo: 0-3.

Así, el Cambuur volvió a temer una goleada escandalosa, y tuvo toda la suerte del mundo de que el guardameta Thijs Jansen firmara un gran partido. Aun así, en la recta final llegó el 0-4: una pérdida de balón por descuido en campo propio propició el gol de Taha.

A dos minutos del final, todavía hubo un motivo para celebrar para los fieles aficionados del Cambuur. A pase de Rafik El Arguioui, Ilyès Hamache hizo el 1-4. Eso no hizo mucho menos dolorosa la derrota para el Cambuur.