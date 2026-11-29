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El FC Twente dio un gran paso este domingo por la noche en la zona alta de la Eredivisie. El equipo de John van den Brom ganó 0-1 al NEC en el Goffertstadion gracias a un gol de Sondre Ørjasæter a pase de Wout Weghorst. El conjunto de Enschede sube así a la segunda posición y se queda a solo dos puntos del líder, el PSV.

Antes del partido en Nimega, el FC Twente sabía que podía aprovechar los empates del Ajax, el Feyenoord y el AZ. Van den Brom dio entrada a Kristian Hlynsson en el once inicial en detrimento de Daouda Weidmann, mientras que Dick Schreuder reservó un puesto de titular en el NEC para Mitchel Bakker.

El encuentro comenzó con cierto retraso debido a un gran despliegue de fuegos artificiales de la afición local, que celebraba el 50.º aniversario de su grupo de seguidores más fieles. En menos de dos minutos, el NEC estuvo cerca de abrir el marcador, pero Joël Drommel impidió que Willum Thór Willumsson adelantara a los locales.

Por parte del FC Twente, Daan Rots y Weghorst tuvieron ocasiones en los primeros minutos, pero no lograron marcar. Ahmetcan Kaplan bloqueó el remate del primero, mientras que Weghorst, tras una jugada de Ørjasæter, disparó al lateral de la red.

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A los 19 minutos, los visitantes se libraron por muy poco. Bryan Linssen estuvo cerca de marcar de cabeza tras un centro de Willumsson y, en el rechace, Clement Bischoff estrelló el balón en el larguero desde cerca.

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El FC Twente creyó haberse adelantado contra el curso del partido a ocho minutos del descanso. Robin Pröpper marcó de cabeza tras un córner de Ramiz Zerrouki, pero el árbitro Sander van der Eijk anuló el gol por una falta del capitán sobre Kaplan.

Seis minutos después, el equipo de Enschede sí encontró el gol. Ørjasæter combinó con acierto con Weghorst y sorprendió a Gonzalo Crettaz con un disparo al primer palo: 0-1. Para el extremo noruego era ya su cuarto gol de la temporada en todas las competiciones, a los que suma once asistencias.

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Cinco minutos después de la reanudación, Ørjasæter debió ampliar la ventaja. Tras un error de Kaplan, Weghorst dejó a su compañero en disposición de marcar su segundo gol de la noche, pero el escandinavo disparó por encima del larguero desde una posición favorable.

Poco después, Van den Brom sufrió un contratiempo: Pröpper tuvo que retirarse lesionado y Stav Lemkin entró en su lugar. El NEC estuvo cerca del empate por medio de Tjaronn Chery, pero el capitán del equipo de Nimega cabeceó por muy poco fuera un excelente centro de Bakker.

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En la recta final, Crettaz mantuvo a su equipo en el partido con una parada a una volea de Aske Adelgaard, mientras que, en el otro extremo, los intentos de Chery y Dusan Tadic no dieron lugar al empate.

En el tiempo añadido, el NEC se quedó con diez jugadores cuando Linssen vio su segunda tarjeta amarilla por una dura falta sobre Ruud Nijstad. El FC Twente conservó su mínima ventaja hasta el final y suma ya 30 puntos en 14 partidos. El NEC se queda con 14 puntos y sigue esperando su primera victoria en casa de la temporada de Eredivisie. El equipo de Schreuder ocupa la decimocuarta posición.