El FC Twente se ha clasificado para la fase de liga de la Conference League tras una remontada espectacular ante el FK Qarabag. Después de la derrota por 0-1 en Enschede, el equipo del entrenador John van den Brom también se vio por detrás en Azerbaiyán, por lo que la eliminación estaba muy cerca. Sin embargo, los Tukkers se metieron de lleno otra vez en el partido, forzaron la prórroga con un gol de Max Bruns en el tiempo de descuento (1-2) y allí marcaron la diferencia por medio de Wout Weghorst y Younes Taha: 1-4.

El partido comenzó con un retraso de quince minutos. Una fuerte tormenta provocó que el árbitro noruego Rohit Saggi tuviera que mandar a los jugadores de vuelta al vestuario poco antes del saque inicial. Finalmente, se empezó a jugar a las 18.15 horas (hora neerlandesa).

Tras un inicio de tanteo, el Twente fue entrando cada vez mejor en el partido. Especialmente Sondre Ørjasaeter transmitía sensación de peligro, aunque eso todavía no le dio al Twente ocasiones claras.

Al cabo de media hora, los visitantes se quedaron de pronto a centímetros del 0-1. Daouda Weidmann probó suerte con un disparo lejano que, tras tocar en los guantes de Martin Zlomislic, se estrelló en el larguero.

Ese momento le sentó bien al Twente y también Taha estuvo cerca del gol inicial. Su espectacular chilena se marchó fuera por poco. Qarabag generó muy poco en ataque. No pasó de un intento de Jaly Mouaddib, que golpeó el lateral de la red.

También en la segunda parte, el Twente a menudo no supo qué hacer con los espacios que le concedía Qarabag. Completamente en contra del desarrollo del partido, el conjunto local se adelantó poco antes de la hora de juego, cuando Kady Borges regateó al portero Lars Unnerstall y definió para el 1-0.

El Twente quedó aún más contra las cuerdas, pero no se rindió. Así, Weghorst pareció tener el balón listo para empujarlo a la red, pero fue agarrado de la camiseta en el segundo palo y no llegó a tocarlo. Presumiblemente porque el propio Weghorst también estaba agarrando, no hubo penalti.

Tampoco acompañó la fortuna a los combativos Tukkers. En un saque de esquina poco después, Bruno Langa, que justo antes del descanso se libró de su segunda tarjeta amarilla, fue el héroe del Qarabag. Sacó bajo palos un cabezazo de Lucas Vennegoor of Hesselink.

En el minuto 79, el Twente marcó por fin el merecido empate. Zerrouki jugó para Lucas Vennegoor of Hesselink, que a su vez encontró a Weghorst. El delantero peinó de cabeza hacia Marko Pjaca, que definió con mucha calma para hacer el 1-1.

El Twente se lanzó con todo a por el 1-2 y estuvo a punto de encontrarlo por medio de Daan Rots, de no ser porque su disparo se fue rozando el poste. Sin embargo, el Twente siguió insistiendo y fue recompensado en el tiempo de descuento. Taha metió el balón en el área y Bruns marcó a bocajarro: 1-2.

Hubo que ir a la prórroga, y en ella el Twente dejó patente la diferencia de fuerzas apenas cuatro minutos después. Weidmann no controló del todo bien, pero el balón le cayó perfecto al atento Weghorst. El internacional neerlandés empujó el balón a la red con un gesto atlético: 1-3.

Poco después del inicio de la segunda parte de la prórroga, el Twente recibió otra ayuda, cuando Marko Jankovic vio su segunda amarilla y, por tanto, la roja tras un duelo con Weghorst. El propio Weghorst también fue amonestado.

Camino del final de la prórroga, Taha acabó con todas las dudas. El atacante presionó al portero Zlomislic, que golpeó completamente al aire. Taha reaccionó de maravilla y clasificó definitivamente al Twente para la fase de liga de la Conference League: 1-4.



