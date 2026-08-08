El FC Twente está a punto de fichar a Filip Thorvaldsen, procedente del Vålerenga. Según el medio noruego Osloball, los Tukkers han ganado la puja por el delantero de veinte años y ya hay un acuerdo. Thorvaldsen se convertirá en uno de los fichajes más caros de la historia del club de Twente.

La operación se aceleró el sábado, después de que Thorvaldsen se quedara fuera de la convocatoria para el duelo contra el FK Bodø/Glimt. El director deportivo Joacim Jonsson confirmó que las negociaciones se encontraban en la fase final. «Hay conversaciones finales en marcha con dos clubes y por eso hemos decidido que hoy no juegue», declaró a TV 2.

No mucho después quedó claro que el FC Twente ha salido vencedor de la puja. También se decía que el Cercle Brugge y el Hull City se habían movido con insistencia, mientras que anteriormente se mencionó al Colorado Rapids como pretendiente concreto.

El Vålerenga rechazó anteriormente ofertas del Lille y del FC Basel, pero contaba con una salida. «Me sorprendería que Filip siguiera siendo jugador del Vålerenga cuando se cierre el periodo de fichajes en septiembre. Al mismo tiempo, esto sigue siendo fútbol y tanto Filip como el club tienen que estar satisfechos», afirmó antes Jonsson.

El traspaso implica una cantidad gigantesca para los estándares del Twente. Según informaciones noruegas, hubo ofertas de 5,5 millones de euros garantizados, con bonus que elevaban la cifra hasta unos 6,4 millones de euros. Se espera que el FC Twente pague una cantidad similar.

De este modo, Thorvaldsen se convertirá con mucha diferencia en el fichaje más caro del FC Twente en la era moderna desde la salida del presidente Joop Munsterman (en 2015). Antes de eso, el Twente sí realizó algunas incorporaciones más caras: Marc Janko llegó a Enschede en 2010 por siete millones de euros y Luc Castaignos costó aproximadamente seis millones de euros dos años después.

Thorvaldsen debutó con diecisiete años y ya ha disputado más de cincuenta partidos con el Vålerenga. La temporada pasada firmó cinco goles y tres asistencias en 21 encuentros de liga. También para el Vålerenga, el traspaso de salida supondrá un récord del club.

Thorvaldsen puede jugar en ambas bandas y como mediapunta. En el FC Twente, Daan Rots tiene un papel importante por la derecha, mientras que Younes Taha, Taylor Booth y Marko Pjaca también pueden actuar ahí. Además, con este traspaso Thorvaldsen verá cumplido un deseo, ya que desde hace tiempo quería marcharse al extranjero.