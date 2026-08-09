El FC Porto ha arrancado con paso firme la nueva temporada en la Liga Portugal. El vigente campeón de liga fue demasiado fuerte para el FC Alverca en su Estádio do Dragão y se impuso por 2-0. André Silva y Gabri Veiga fueron los autores de los goles.

El Porto afrontó el partido con buenas sensaciones. Hace una semana ganó por 1-0 la Supercopa ante el ganador de la copa y equipo de segunda división Torreense.

El exjugador del Feyenoord Hwang In-beom debutó en ese partido y conquistó así directamente un título. El surcoreano también empezó en el banquillo ante el Alverca, pero, a diferencia de Pablo Rosario, no tendría minutos desde la banca.

El Porto dispuso de un penalti muy pronto en el partido, después de que el portero del Alverca, Matheus Mendes, derribara al delantero del Porto André Silva con el brazo extendido. El propio Silva asumió la responsabilidad y definió con clase para el 1-0.

Poco antes, el Alverca volvió a conceder un penalti. Nabil Touaizi se colgó con demasiada claridad de la camiseta de Veiga, que, al igual que Silva antes, pidió lanzar la pena máxima y la convirtió para el 2-0.

El gran talento de 19 años Rodrigo Mora entró a falta de un cuarto de hora y con ello puede que haya disputado su último partido con el Porto. La AS Roma ha presentado una oferta de 45 millones de euros por él.

El Sporting de Lisboa dejó escapar puntos sorprendentemente el sábado al dilapidar una ventaja de 0-2 ante el Estrela da Amadora (2-2). La tercera gran potencia del fútbol portugués, el Benfica, juega más tarde en la noche contra el Académico Viseu.