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El FC Porto ha asestado un duro golpe al Sporting de Portugal en la Primeira Liga. El equipo de Francesco Farioli ganó 2-0 en el Dragão. El líder aventaja ya en doce puntos al Sporting, tercero. El Benfica, con un partido pendiente, está a ocho puntos del Porto.

Como se esperaba, el exjugador del PSV Pablo Rosario fue titular con el Porto. Peores noticias recibieron Santiago Giménez y Hwang In-beom: el exentrenador del Ajax dejó a los dos exjugadores del Feyenoord en el banquillo.

Una combinación entre Samu, Victor Froholdt y Gabri Veiga dio al Porto una ventaja temprana. Veiga pasó el balón a Samu, continuó su carrera, lo recibió de vuelta tras un ligero toque de Froholdt y lo envió al palo largo.

El Sporting quedó desbordado y encajó otro gol menos de cuatro minutos después. Alberto Costa envió un balón alto hacia Samu, que ganó el duelo a su marcador dentro del área y remató con enorme potencia. El balón entró tras tocar en el portero Kaique Pereira.

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El Sporting apenas participó en el juego y, salvo una ocasión de Gent Catamo, tampoco generó mucho peligro. Cuando tuvo que intervenir, el portero Diogo Costa estuvo atento. Mientras tanto, el Porto había perdido la mordiente de los primeros minutos. William Gomes, por ejemplo, dejó escapar el 3-0 al estrellar su remate en el poste.

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Tras el descanso, el desarrollo del partido apenas cambió. El Porto siguió siendo superior, aunque las ocasiones escasearon algo más. Gomes volvió a tener mala suerte y esta vez se topó con el portero Kaique en lugar de con el poste.

El marcador se quedó en 2-0, ya que el gol de Borja Sainz que habría supuesto el 3-0 en el tiempo añadido fue anulado por fuera de juego. Así terminó el partido y el Porto confirmó su condición de gran favorito al título.

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Su rival, el Benfica, no jugará hasta el lunes por la noche. El equipo lisboeta tendrá que imponerse en casa al FC Famalicão, asentado en la zona media de la tabla en undécima posición.