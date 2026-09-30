El FC Porto ha logrado reforzarse mucho después del cierre del mercado de fichajes en Portugal. Chris Smalling (36) lleva ya un tiempo sin equipo y ha decidido aceptar la llamada del Estádio do Dragão, según MaisFutebol.

Smalling jugó las dos últimas temporadas en Arabia Saudí con el Al-Fayha, con el que el defensa central disputó un total de 67 partidos. Tras expirar su contrato con el Al-Fayha el pasado verano, el diestro está disponible como agente libre.

Smalling ya se encuentra en Oporto, según MaisFutebol. «Si los procedimientos necesarios y habituales para la formalización del contrato transcurren con normalidad y sin problemas, pronto será una opción más en la plantilla del campeón de liga», señalan.

El internacional inglés en 31 ocasiones, que disputó su último partido con The Three Lions en 2017, será entrenado en el Porto por Francesco Farioli. El exentrenador del Ajax quería añadir algo más de experiencia a su plantilla.

Smalling es conocido sobre todo por su etapa en el Manchester United, donde militó entre 2010 y 2019, fue entrenado, entre otros, por Louis van Gaal y acabó disputando 323 partidos.

El londinense se marchó en 2019 cedido a la AS Roma, que un año más tarde lo fichó en propiedad por unos quince millones de euros. Smalling vivió grandes etapas en el Stadio Olimpico, pero debido a sus frecuentes problemas físicos y a su elevado salario, en 2024 se le permitió marcharse al Al-Fayha por menos de un millón de euros.

El veterano se encontrará en el Porto con, entre otros, compañeros de posición como Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Nehuén Pérez y Dominik Prpic, así como con los exjugadores de la Eredivisie Pablo Rosario, Hwang In-beom y Santiago Gimenez. El Porto ha comenzado la liga de forma magnífica, con 21 puntos en 7 partidos. En la Champions League perdió el primer encuentro de la fase de liga, ante el Manchester City (0-2).



