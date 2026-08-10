El NEC está a punto de reforzarse con Gabriel Brás, según informa Voetbal International. Se espera que el defensa de 22 años llegue cedido desde el FC Porto, y, según medios portugueses, el club de Nimega también ha pactado una opción de compra.

Con la llegada de Brás, el entrenador Dick Schreuder recibe por fin el refuerzo que quería para su zaga. El técnico ya dejó claro durante la pretemporada que consideraba demasiado corta su plantilla en defensa y esperaba poder dar la bienvenida a dos o tres defensas más.

Esa falta de opciones volvió a quedar patente en la primera jornada ante el Telstar. Schreuder tuvo que improvisar atrás y, al término del partido, dejó claro que no estaba satisfecho con los efectivos limitados en su defensa.

Brás debe convertirse ahora en la primera solución a ese problema. El internacional juvenil portugués se formó en la cantera del FC Porto y sigue teniendo contrato allí, aunque todavía espera su debut oficial con el primer equipo. Según Transfermarkt, el central diestro, que ha jugado seis veces con la selección sub-21 de Portugal, tiene un valor de dos millones de euros.

Durante la pretemporada, Brás sí tuvo la oportunidad de mostrarse con el primer equipo del Porto. Finalmente, el entrenador Francesco Farioli decidió no mantener definitivamente a ese defensa en su plantilla. El exentrenador del Ajax dio así luz verde a un acuerdo con el NEC.

El club de Nimega está, en cualquier caso, especialmente activo este lunes en el mercado de fichajes. Earlier op de dag werd al bekend dat NEC vergevorderd is met de komst van doelman Nikolas Polster, die moet overkomen van Wolfsberger AC.

Polster debe pelear en Nimega por un puesto con Gonzalo Crettaz. Ni Brás ni Polster podrán jugar todavía el martes por la noche en el partido de la fase previa de la Liga de Campeones contra el Olympiakos de El Pireo.