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FC MidtjyllandIMAGO
Sydney Jordan

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El FC Midtjylland emite un comunicado tras el impactante incidente con arma blanca que ha afectado a uno de sus jugadores

FC Midtjylland

Alamara Djabi, de FC Midtjylland, fue apuñalado el fin de semana y operado dos veces. Luego lo indujeron a un coma. Este martes el club emitió un comunicado. 

El club danés informó a través de su web: «Ahora está estable tras dos operaciones y ha salido del coma inducido. Se encuentra bien, dadas las circunstancias». 

El club confirma que el ataque con arma blanca ocurrió el fin de semana en Herning y que Djabi estuvo en peligro de muerte antes de ser operado de urgencia. “Gracias a la actuación profesional de los servicios de emergencia y del personal médico, su estado es ahora estable”. 

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El subcampeón de la Superligaen añade que no ofrecerá más detalles por respeto a la investigación policial en curso. 

El club, profundamente conmovido, envía fuerzas y deseos de pronta recuperación a Djabi, su familia y amigos. 

El jugador no estaba incluido en la plantilla de esta temporada ni tenía previsto participar en los próximos partidos.  

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