FC Groningen se reforzará con toda probabilidad antes del cierre del mercado de fichajes con un nuevo centrocampista, previsiblemente de perfil defensivo, informa el periodista especializado en fichajes Mounir Boualin. Filip Przybylko (18), del Legia Varsovia, debe ofrecer al entrenador Dick Lukkien más opciones.

Según Boualin, Groningen y Legia ya han alcanzado un acuerdo de principio por Przybylko, que todavía tiene un año de contrato con el club puntero polaco. No se sabe nada sobre el importe del inminente traspaso.

Przybylko se encuentra ya en Groningen y, si el reconocimiento médico y «los últimos detalles» no plantean obstáculos, firmará un contrato de varios años en el Euroborg.

Przybylko puede ser visto como el sucesor, de cara al futuro, de Stije Resink, que se está recuperando de una lesión de rodilla y que El Orgullo del Norte abandonó recientemente por un contrato de cinco años con el AZ.

«El centrocampista está considerado como un jugador prometedor de cara al futuro y, por tanto, tendrá tiempo para adaptarse a su nuevo entorno», sabe Boualin.

Si todo sigue adelante, Przybylko dejará el Legia sin haber disputado un solo partido con el primer equipo. Sí jugó en nueve ocasiones con el filial y adquirió experiencia en la UEFA Youth League.

El debut de Przybylko con el primer equipo del Legia habría sido cuestión de tiempo, ya que esta temporada ya había estado con gran regularidad en las convocatorias del entrenador Marek Papszun.