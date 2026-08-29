¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Filip PrzybylkoImago
Jonathan van Haaster

Traducido por

El FC Groningen ya casi lo tiene cerrado: el nuevo centrocampista pasa reconocimiento médico

Fichajes
FC Groningen
Legia Varsovia

FC Groningen se reforzará con toda probabilidad antes del cierre del mercado de fichajes con un nuevo centrocampista, previsiblemente de perfil defensivo, informa el periodista especializado en fichajes Mounir Boualin. Filip Przybylko (18), del Legia Varsovia, debe ofrecer al entrenador Dick Lukkien más opciones.

Según Boualin, Groningen y Legia ya han alcanzado un acuerdo de principio por Przybylko, que todavía tiene un año de contrato con el club puntero polaco. No se sabe nada sobre el importe del inminente traspaso.

Przybylko se encuentra ya en Groningen y, si el reconocimiento médico y «los últimos detalles» no plantean obstáculos, firmará un contrato de varios años en el Euroborg.

Przybylko puede ser visto como el sucesor, de cara al futuro, de Stije Resink, que se está recuperando de una lesión de rodilla y que El Orgullo del Norte abandonó recientemente por un contrato de cinco años con el AZ.

«El centrocampista está considerado como un jugador prometedor de cara al futuro y, por tanto, tendrá tiempo para adaptarse a su nuevo entorno», sabe Boualin.

Si todo sigue adelante, Przybylko dejará el Legia sin haber disputado un solo partido con el primer equipo. Sí jugó en nueve ocasiones con el filial y adquirió experiencia en la UEFA Youth League.

El debut de Przybylko con el primer equipo del Legia habría sido cuestión de tiempo, ya que esta temporada ya había estado con gran regularidad en las convocatorias del entrenador Marek Papszun.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google