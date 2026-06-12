El FC Groningen ve en la Eredivisie al sucesor de Dies Janse

El FC Groningen ve en Joris Kramer el sustituto de Dies Janse. Según Voetbal International, el club ya presentó una primera oferta por el capitán del Go Ahead Eagles.

Janse llegó cedido del Ajax por una temporada y, bajo la dirección de Dick Lukkien, se hizo imprescindible en el once.

El director técnico, Mo Allach, lo sigue de cerca. El defensa se hizo con el brazalete del Go Ahead Eagles tras la salida de Mats Deijl.

VI informó el viernes de que el Groningen ya presentó una primera oferta, insuficiente para convencer al Go Ahead.

El club de Deventer desea retenerlo, pero respeta sus aspiraciones. También podrían marcharse Jakob Breum y Jari De Busser.

Kramer, de 29 años y con contrato hasta 2028, ha jugado 152 partidos y conquistó la Copa KNVB en una temporada histórica.