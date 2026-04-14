El FC Groningen señala al culpable del altercado entre Arjen Robben y Wilfred Genee en un comunicado muy claro: «Un problema recurrente»

El FC Groningen emitió este martes un comunicado sobre el altercado entre Arjen Robben y Wilfred Genee. El incidente ocurrió el fin de semana.

Robben, entrenador del FC Groningen Sub-14, vio cómo su equipo perdía 1-0 contra el líder, el Victoria, donde juega el hijo de Genee. Tras el partido, Robben discutió con el árbitro y Genee intervino. El entrenador empujó al presentador y le espetó: «No te metas en esto».

Más tarde, en elprograma VI, Genee añadió: «En la primera parte también se anuló un gol legal y se debió pitar un penalti, así que el marcador debería haber sido 3-0. Me acerqué y le dije: “No te preocupes tanto”. Entonces él me respondió: “¿En qué te metes?”. También me llamó “pastelito”».

El club tildó de “injustas” las críticas y aclaró: «El árbitro confirmó que Arjen no lo trató de forma descortés durante ni después del partido».

«Lo que vemos es que Arjen es un entrenador apasionado. En el descanso hablaba con el árbitro, y Genee —presente como padre— se entrometió sin ser invitado, tras haber ingresado al campo sin permiso durante el calentamiento».

Como club, junto con la KNVB, reconocemos que la intromisión de los padres en el campo es un problema recurrente e indeseable. Consideramos que, al tratarse de una conversación personal entre el entrenador y el árbitro, los padres no deben interferir.

«Consideramos el asunto zanjado, pues, en nuestra opinión, Arjen no ha hecho nada inapropiado. Él prefiere centrarse en su papel de entrenador y no darle más atención».