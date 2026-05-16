El FC Groningen quiere fichar al defensa de 21 años Nick Verschuren, cedido por el Ajax al FC Volendam.

Según Boualin, en los próximos días habrá conversaciones para concretar su fichaje, y el club busca un traspaso definitivo.

Aún se desconoce si Ajax aceptará la operación. Según Transfermarkt, su valor de mercado es de 900 000 euros y su contrato en Ámsterdam vence en 2028.

Se formó en la cantera del Ajax, aún no ha debutado con el primer equipo, pero sí ha jugado cincuenta partidos con el Jong Ajax.

Esta temporada, el defensa de 1,82 metros juega cedido en el Volendam, donde ha disputado 34 partidos oficiales.

El curso pasado el club ya fichó al defensa del Ajax Dies Janse, quien regresará al Johan Cruijff ArenA al término de esta temporada.

Janse (20 años) ha disputado 31 partidos oficiales esta temporada con el Groningen, 30 como titular.