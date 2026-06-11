El FC Groningen quiere fichar a un jugador muy experimentado del Sparta Rotterdam

Pelle Clement, de 30 años, podría ser el primer fichaje del FC Groningen este verano, según RTV Noord. El centrocampista llega gratis tras dejar el Sparta Rotterdam.

Con su fichaje, el Groningen sumaría de una sola vez amplia experiencia, ya que el centrocampista holandés ha jugado 271 partidos con Ajax, PEC Zwolle, RKC Waalwijk y Sparta.

Entre 2017 y 2019 probó en el Reading, aunque no se impuso en la exigente Championship.

Ambas partes han mantenido conversaciones positivas y muestran entusiasmo.

La temporada pasada jugó 28 partidos con el Sparta (20 como titular), marcó dos goles y dio tres asistencias.

Al inicio de este mercado, el club ejerció la opción de compra sobre Travis Hernes, procedente del Newcastle United.

Además, el director técnico Mo Allach sigue buscando recambios para Dies Janse, Tygo Land y Younes Taha, quienes retornaron a sus clubes tras sus cesiones.