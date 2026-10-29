El FC Groningen quedó sorprendentemente eliminado el jueves por la noche de la Copa de los Países Bajos. El equipo de Dick Lukkien perdió 0-2 ante el FC Emmen en una noche sin inspiración en Euroborg. Jack Cooper-Love marcó los dos goles.

Lukkien se tomó en serio el encuentro con su antiguo club, el Emmen, en cuyo banquillo estuvo durante 269 partidos, y alineó a un equipo potente.

La apuesta no le dio mucho resultado al Groningen, que encajó un gol en el minuto diez ante el tercer clasificado de la Keuken Kampioen Divisie. Cooper-Love remató a placer un pase de Sybrand Veldhuis.

El Groningen no jugó con la intensidad y la convicción que suele mostrar en la Eredivisie. Además, el portero del Emmen Kelle Roos (34), que debutaba en los campos neerlandeses, fue creciendo a ojos vistas en el partido con varias grandes paradas.

A los diez minutos de la segunda parte, el Emmen incluso duplicó su ventaja. Tras un córner del Groningen despejado, el equipo de Drenthe salió al contraataque a toda velocidad y Cooper-Love culminó la jugada. El anglosueco superó a Etienne Vaessen después de un magnífico regate.

El Groningen tampoco logró inquietar demasiado tras el descanso. Roos detuvo unos disparos a menudo poco convincentes y mantuvo su portería a cero en una noche especialmente memorable para él y para el Emmen: 0-2.