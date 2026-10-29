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Cooper-LoveImago
Jonathan van Haaster
Traducido por

El FC Groningen no puede evitar el bochorno y queda eliminado de la Copa de los Países Bajos

FC Groningen vs Emmen
FC Groningen
Emmen
KNVB Cup

El FC Groningen quedó sorprendentemente eliminado el jueves por la noche de la Copa de los Países Bajos. El equipo de Dick Lukkien perdió 0-2 ante el FC Emmen en una noche sin inspiración en Euroborg. Jack Cooper-Love marcó los dos goles.

Lukkien se tomó en serio el encuentro con su antiguo club, el Emmen, en cuyo banquillo estuvo durante 269 partidos, y alineó a un equipo potente.

La apuesta no le dio mucho resultado al Groningen, que encajó un gol en el minuto diez ante el tercer clasificado de la Keuken Kampioen Divisie. Cooper-Love remató a placer un pase de Sybrand Veldhuis.

El Groningen no jugó con la intensidad y la convicción que suele mostrar en la Eredivisie. Además, el portero del Emmen Kelle Roos (34), que debutaba en los campos neerlandeses, fue creciendo a ojos vistas en el partido con varias grandes paradas.

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A los diez minutos de la segunda parte, el Emmen incluso duplicó su ventaja. Tras un córner del Groningen despejado, el equipo de Drenthe salió al contraataque a toda velocidad y Cooper-Love culminó la jugada. El anglosueco superó a Etienne Vaessen después de un magnífico regate.

El Groningen tampoco logró inquietar demasiado tras el descanso. Roos detuvo unos disparos a menudo poco convincentes y mantuvo su portería a cero en una noche especialmente memorable para él y para el Emmen: 0-2.

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