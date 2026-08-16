El FC Groningen también ganó este domingo por la tarde su segundo partido de la temporada en la VriendenLoterij Eredivisie. En su visita al ADO Den Haag, el equipo del entrenador Dick Lukkien logró una convincente victoria: 1-4. Para el ADO, que todavía no ha sumado puntos, supuso precisamente la segunda derrota de la temporada.

Después de que Daryl van Mieghem rozara el gol con un disparo que se fue fuera por poco, el Groningen tomó la iniciativa. El portero del ADO, Kylian Nikièma, respondió primero con una gran intervención a un cabezazo de Brynjólfur Willumsson, pero finalmente fue superado por un disparo raso de Thom van Bergen: 0-1.

El Groningen estaba lanzado y vio cómo Tika de Jonge y Van Bergen desaprovechaban ocasiones para marcar el segundo. Willumsson sí marcó: el islandés evitó el fuera de juego tras un pase largo de Etienne Vaessen y batió a Nikièma con un remate entre las piernas para el 0-2.

También después las ocasiones fueron para los visitantes. Justo antes del descanso, David van der Werff firmó el 0-3 al contraataque. De nuevo, Vaessen desempeñó un papel importante en la jugada.

Tras el descanso, el Groningen siguió creando ocasiones con alegría, para Van Bergen y De Jonge. Pero en el minuto 55 llegó de repente el 1-3: Yannick Eduardo castigó un error en la salida de balón.

El ADO pareció albergar durante un momento esperanzas de más y volvió a generar algo de peligro en varias acciones. Pero a medida que se acercaba el pitido final, las fuerzas del conjunto de La Haya se fueron apagando otra vez.

El Groningen aún marcó una vez más, cuando Nils Eggens, recién entrado, cabeceó con clase un centro de Van Bergen para poner el 1-4. Así, el equipo de Lukkien, que la próxima semana visitará al PSV, asciende provisionalmente al segundo puesto de la clasificación.