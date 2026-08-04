El FC Groningen ha logrado atar a Alvin Nordin. El mediocentro defensivo llega procedente del sueco Helsingborgs IF y firma un contrato de cuatro años en el Euroborg.

Nordin es un internacional sueco juvenil de dieciocho años que en 2024, con dieciséis, debutó en el primer equipo del Helsingborgs. Finalmente disputó 28 partidos con ese club (2 goles, 2 asistencias).

«Para mí, este es el mejor paso en este momento de mi carrera», cuenta Nordin, que se incorpora de inmediato a la plantilla del entrenador Dick Lukkien. «El fútbol de la Eredivisie se adapta bien a mi estilo de juego y el FC Groningen juega como a mí me gusta: con ritmo, al ataque, queriendo dictar el juego y de forma estructurada».

«Soy un jugador al que le gusta jugar entre líneas y el club llegó con un buen plan para que pueda desarrollarme aquí de forma óptima tanto dentro como fuera del campo».

«Para mí será importante engancharme lo antes posible al ritmo del equipo y hacerme más fuerte físicamente», prosigue Nordin. «Espero poder acostumbrarme rápido y adaptarme. Mi objetivo es debutar lo antes posible y jugar muchos minutos».

«Quiero mostrar la mejor versión de mí mismo. Será duro, pero estoy convencido de que lo voy a lograr», afirma Nordin, que jugó en nueve ocasiones tanto con Suecia sub-18 como con Suecia sub-19.

La llegada de Nordin coincide con la posible salida de Thom van Bergen. El AZ está seriamente interesado en el delantero y está haciendo todo lo posible para cerrar un acuerdo con El Orgullo del Norte.