El FC Dordrecht ficha de improviso al sucesor de Dirk Kuijt, procedente del Ajax

Paul Nuijten es el nuevo entrenador del FC Dordrecht, según anunció el club este viernes por la noche. Rescindió su contrato con el Ajax, que terminaba en 2027, y el Dordrecht lo presentó como sucesor de Dirk Kuijt.

Firma un contrato de dos años y se incorpora de inmediato al club de la Keuken Kampioen Divisie.

El brabantino, de 33 años, sustituye a Kuijt, quien se marchó al Fenerbache como asistente de Ismail Kartal.

Por un momento se barajó el nombre de Rick Adjei, segundo del Go Ahead Eagles, pero finalmente no se concretó.

El viernes por la noche se anunció su desvinculación de mutuo acuerdo con el Ajax, y poco después los «Schapenkoppen» confirmaron su fichaje.

«Estoy inmensamente feliz y agradecido por esta oportunidad en el FC Dordrecht. Es un club con identidad propia, aficionados comprometidos y mucha ambición. Soy consciente de la responsabilidad y estoy deseando estar a la altura junto con los jugadores y el cuerpo técnico», declaró en el comunicado del club.

En 2024 llegó a De Toekomst como técnico del Ajax Sub-17. Tras dirigir al Sub-19, fue asistente de Fred Grim en el primer equipo. Cuando Grim regresó a la cantera, Nuijten se hizo cargo del Jong Ajax. Ahora prefiere un nuevo reto en Dordrecht.