El FC Copenhague y adidas presentan una revolucionaria tercera equipación inspirada en Superkilen en la que cada camiseta es única

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El FC Copenhague y adidas han presentado oficialmente una revolucionaria tercera equipación para la temporada 2026-27, inspirada en la arquitectura de la ciudad. El nuevo diseño rinde homenaje a Superkilen, un parque urbano de fama mundial situado en el animado barrio de Nørrebro y conocido por su apuesta por la diversidad cultural y el espíritu comunitario.

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Un homenaje al pulso cultural de Copenhague

Bjørnstjerne Christiansen, artista y cofundador de SUPERFLEX, explicó la visión que dio forma al emblemático espacio que ahora ha llegado al terreno de juego. Declaró: «Con Superkilen, nuestra ambición era crear un espacio público que celebrase la diversidad cultural de Nørrebro y de las comunidades que dan forma a Copenhague».

«La Plaza Roja se concibió como un lugar de encuentro cotidiano que reuniese a personas de distintos orígenes. Hoy, Superkilen se ha convertido en una parte emblemática de la identidad urbana de Copenhague y atrae la atención internacional como ejemplo de cómo los espacios públicos pueden reflejar la diversidad y fomentar el sentido de comunidad».

La camiseta fusiona la arquitectura conceptual con el deporte de élite y mantiene al club profundamente arraigado en la ciudad. Al trasladar los colores y el carácter de las calles de Nørrebro a la equipación que luce la plantilla en los partidos, el club refuerza su condición de «Byens Hold», el equipo de la ciudad. Esta conexión con el entorno local es un tema recurrente en las recientes iniciativas de imagen del club, que buscan tender puentes entre la cultura futbolística y el panorama creativo de Dinamarca.

Cada camiseta cuenta una historia diferente

En una apuesta audaz de adidas, el equipo de diseño ha conseguido que cada camiseta fabricada tenga detalles únicos, de modo que no habrá dos aficionados con exactamente el mismo estampado.

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Mads Fjordside Jefsen, director de marketing del FC Copenhague, destacó durante la presentación la importancia de esta conexión con los valores de la ciudad. Jefsen señaló: «Copenhague es nuestro hogar y, como club, formamos parte de la cultura que hace tan especial a esta ciudad».

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«Con la tercera equipación de esta temporada, rendimos homenaje a uno de los lugares de encuentro más emblemáticos de la capital mediante un diseño que hace única cada camiseta. La Plaza Roja se ha convertido en un símbolo de la apertura y la diversidad cultural de Copenhague, valores que nos enorgullece representar como club».

Una larga colaboración con un toque creativo

La relación entre el FC Copenhague y adidas es una de las más duraderas del fútbol europeo: comenzó en 1994 y se renovó recientemente, en 2024. Esta última equipación da testimonio de su historia compartida y pone el foco en algo más que los resultados. Al aprovechar la energía creativa de la región nórdica, la colaboración ha dado lugar a una camiseta fiel a la reputación de Copenhague como referente mundial del diseño y la cultura urbana, lo que la convierte en un lanzamiento muy esperado por los coleccionistas de equipaciones.

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Henrik Hallberg, director de relaciones públicas y comunicación de marca de adidas Nordics, destacó el carácter singular del proyecto. Hallberg afirmó: «Copenhague es una de las ciudades más interesantes del mundo en cuanto a diseño, creatividad y cultura urbana. Superkilen y la Plaza Roja encarnan algo especial de Copenhague: personas, culturas e influencias diferentes que se unen para crear algo compartido».

«Ese espíritu está en el corazón de nuestra nueva camiseta. Cada camiseta es única y refleja la individualidad y el carácter de la ciudad. El resultado es un diseño inconfundiblemente ligado a Copenhague y una camiseta que ningún otro club del mundo podría vestir».

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Los aficionados que quieran hacerse con esta pieza de la historia de Copenhague no tendrán que esperar mucho más, ya que está previsto que la equipación salga a la venta a mitad de temporada. La tercera equipación del FC Copenhague para la temporada 2026/27 podrá comprarse a partir del 30 de octubre en la tienda oficial para aficionados del club.

Por el carácter único de cada camiseta y sus profundos vínculos culturales con el barrio de Nørrebro, se espera que el lanzamiento tenga una gran acogida tanto entre la comunidad local como entre los aficionados a la moda futbolística, lo que reforzará aún más el vínculo del club con su ciudad.