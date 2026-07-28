Un momento histórico para el Trefoil en Dinamarca

La nueva segunda equipación 2026/27 representa mucho más que una imagen renovada para el equipo de la Superliga; es la primera prenda heritage de adidas Originals en la historia del club que se lucirá en competición oficial. Al incorporar el icónico logotipo Trefoil, el FC Copenhague se une a una selecta élite de clubes a nivel mundial que han recibido el derecho a utilizar la marca heritage en sus equipaciones de partido.

Inspirada directamente en la cultura de grada del Parken, la camiseta combina los colores característicos del club, blanco, azul y negro, con un cuello de inspiración retro. También marca otro hito para la entidad al incluir el icónico logotipo Trefoil de adidas Originals en una camiseta oficial de partido, fusionando la herencia futbolística con un diseño contemporáneo a través de la visión de adidas Originals.

Al hablar sobre el lanzamiento de la nueva colección, Mads Fjordside Jefsen, director de Marketing del F.C. Copenhagen, destacó la importancia de los aficionados en la identidad del club. Jefsen afirmó: "Ya sea en el Parken o fuera de casa, los aficionados crean la atmósfera, el sentido de pertenencia y la pasión compartida que unen a todos los vinculados al F.C. Copenhagen. Juegue donde juegue el equipo, los aficionados aparecen con los colores del club, cantando canciones sobre la ciudad y apoyando juntos al equipo.

Celebrar el ritual único de los partidos fuera de casa

La inspiración de este último lanzamiento está firmemente arraigada en la experiencia del "away day", una subcultura que existe casi por completo en el tránsito entre destinos. Para cada aficionado desplazado, los partidos fuera de casa no se parecen a nada más. Las calles son desconocidas, el idioma suena diferente y el estadio se alza en algún punto del horizonte. Y, sin embargo, de alguna manera, sigue sintiéndose como en casa. A través de canciones, banderas y rituales compartidos, F.C.

La campaña utilizada para lanzar la equipación refleja este espíritu nómada a través de una serie de imágenes de alta calidad y una narración cuidada. Rodado en Copenhague, el vídeo de la campaña que acompaña al lanzamiento sigue a los aficionados a través de los rituales de un partido fuera de casa, desde las calles y estaciones de tren de la ciudad hasta el viaje al extranjero y el regreso a casa, celebrando la comunidad que conecta a los aficionados allí donde el fútbol los lleve.

Henrik Hallberg, director de PR & Brand Communications de adidas Nordics, explicó la dirección creativa del proyecto al decir: "Junto al club, queríamos crear una camiseta arraigada en la herencia del fútbol e inspirada en la cultura única de los aficionados desplazados del F.C. Copenhagen. Cada detalle refleja las tradiciones, la pasión y el sentido de comunidad que definen los partidos fuera de casa del club. El Trefoil de adidas Originals completa la historia, conectando la herencia del fútbol con la cultura que rodea hoy al club.

Una campaña repleta de estrellas con leyendas del club

Para garantizar que el lanzamiento de la equipación conectara con la historia del club, la campaña cuenta con jugadores, aficionados y leyendas del F.C. Copenhagen como Dame N'Doye, y fue fotografiada por el prestigioso fotógrafo de moda internacional Rasmus Weng Karlsen. La presencia de N'Doye, un hombre cuyo nombre es sinónimo de los periodos más exitosos del club, aporta un vínculo inmediato entre las estrellas de ayer y la actual generación de jugadores que llevará el Trefoil al terreno de juego.

La campaña también recurre a la historia del club y al papel central que desempeñan sus aficionados. Harald Nielsen, una de las figuras clave detrás de la creación del F.C. Copenhagen moderno, lo expresó una vez de forma simple: "Sin vosotros, no existimos". Esta cita sirve como columna vertebral de toda la narrativa de la segunda equipación 2026/27, actuando como recordatorio de que un club de la talla del Copenhague no es nada sin la base de su apoyo.

Honrar el pasado para construir el futuro

Con la nueva segunda equipación, esas palabras vuelven a ocupar el centro de la escena, tanto como mensaje de la campaña como homenaje a los aficionados cuya lealtad, pasión e incontables viajes fuera de casa han ayudado a dar forma al club hasta convertirlo en lo que es hoy. La equipación 2026/27 no es solo ropa deportiva funcional; es un depósito de recuerdos para quienes han estado bajo la lluvia en Jutlandia o en el calor de una noche mediterránea.

Mientras el FC Copenhague se prepara para una nueva temporada de dominio nacional y aventura europea, esta equipación servirá como su armadura fuera de casa. El diseño garantiza que, tanto si el equipo juega en el corazón de Europa como en los confines septentrionales de Escandinavia, llevará consigo una parte de la identidad de sus aficionados. Para los seguidores, la oportunidad de vestir una equipación que parece hecha a medida para su estilo de vida específico es una recompensa poco habitual.