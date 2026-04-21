El FC Copenhague y adidas celebran el 150.º aniversario del KB con una camiseta de edición especial inspirada en el pasado del club

Un homenaje a los pioneros del fútbol continental

El Kjøbenhavns Boldklub, fundado en abril de 1876, es el club más antiguo de Dinamarca y el primero fuera de las Islas Británicas. Antes de la Liga de Campeones y los fichajes multimillonarios, el KB sentó las bases del fútbol organizado en Copenhague. El club nació en Blegdamsfælleden, donde hoy se levanta Parken, estadio del FC Copenhague.

Para celebrarlo, se lanza una campaña protagonizada por el actor internacional y seguidor Mads Mikkelsen, conocido por “Casino Royale” y “Hannibal”. Su voz narra un vídeo que repasa 150 años de historia, desde los orígenes hasta el presente.

«KB ha sido clave en el fútbol danés y en el éxito del F.C. Copenhague. Para celebrar este aniversario único, sin parangón en el continente, hemos creado junto a adidas algo especial: un homenaje que reafirma a Copenhague como capital del fútbol con un legado deportivo notable», afirma Jacob Lauesen, director ejecutivo del F.C. Copenhague.

El ADN detrás de los gigantes daneses.

Aunque el F.C. Copenhague se fundó en 1992, su identidad se forjó al fusionar al KB y al B1903. La fusión de ambos clubes dio origen al gigante actual, aunque sus cimientos culturales se remontan a 1876. KB sigue siendo un vivero de talentos que ha formado estrellas como Nils Middelboe, Thomas Delaney y William Kvist.

Esta conexión es vital para todos los que forman el club. Henrik Eigenbrod, director de Kjøbenhavns Boldklub, lo resume así: «El KB es un club con gran tradición que sentó las bases culturales del F.C. Copenhague. Con más de 5.700 socios y múltiples equipos en actividad, KB sigue formando talentos que luego juegan en el F.C. Copenhague».

Adidas crea un clásico de coleccionista

Para celebrar el sesquicentenario, adidas lanzó una camiseta de edición especial con aire retro. El diseño recupera las icónicas rayas azules y blancas de KB, tonos que luego definieron la imagen del FC Copenhague. Trabajar con un club de tanta historia fue un reto creativo para la marca, y el resultado promete conquistar a coleccionistas y aficionados.

Henrik Hallberg, director de relaciones públicas y comunicación de marca de adidas Nordics, subrayó la rareza de este legado deportivo.

«El ADN del F.C. Copenhague proviene de uno de los clubes de fútbol más antiguos del mundo. Es algo increíblemente raro a nivel global, y en adidas nos enorgullece celebrarlo. Es un homenaje que simplemente no se podría haber hecho a muchos otros clubes», afirmó.

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Detalles del lanzamiento y contexto histórico

Las celebraciones del aniversario recuerdan que las raíces del fútbol en Europa continental son muy profundas. Como primer club del continente, el KB precedió a muchos de los grandes de Europa, lo que otorga a Copenhague un lugar permanente en la historia del deporte. Este legado se materializará el 24 de abril, cuando las nuevas camisetas salgan a la venta en la tienda web oficial del club.

La alianza entre el FC Copenhague y adidas, iniciada en 1994, suma así un nuevo capítulo. De cara al 150.º aniversario en 2026, la unión del glamour de Hollywood y la rica historia del fútbol asegura que el legado de los pioneros de 1876 perdure.