El FC Barcelona ve a Luis Figo y decide tirar la oferta a la papelera

El FC Barcelona ha rechazado una oferta del banco digital Revolut, informa 3Cat siguiendo a Catalunya Ràdio. El club lleva tiempo buscando un nuevo banco con el que colaborar, pero ha descartado a Revolut porque Luis Figo es la imagen de la empresa.

El Barcelona estuvo vinculado a CaixaBank durante cuatro décadas. La colaboración terminó en 2025, después de que surgieran fricciones entre los directivos del Barcelona y CaixaBank.

Así, el Barcelona consideraba demasiado baja la retribución anual de seis millones de euros, mientras que CaixaBank, tras la fusión con Bankia, empezó a examinar con más espíritu crítico los gastos de patrocinio y no quería aceptar sin más las exigencias del Barcelona.

También surgieron tensiones porque varios directivos del Barcelona invirtieron, a través del director de CaixaBank, en un proyecto externo en el Camp Nou. El proyecto terminó en fracaso y los directivos del Barcelona exigieron una compensación financiera a CaixaBank, lo que deterioró gravemente la relación entre las partes.

Por ello, las partes dejaron expirar el contrato el año pasado y el Barcelona busca un sustituto de CaixaBank, aunque las negociaciones entre ambas partes nunca se han detenido del todo. Aun así, el club mantiene conversaciones intensas con partes externas.

También se mantuvieron negociaciones con Revolut. Sin embargo, nunca se llegó a un acuerdo. El Barcelona rechazó al banco no por motivos financieros, sino sentimentales. Luis Figo es la imagen de la última campaña de la entidad e incluso hace referencia en los anuncios a su controvertidísimo traspaso de 2000.

Aquel año, Figo eligió dejar el Barcelona para fichar por el eterno rival, el Real Madrid, donde Florentino Pérez acababa de ganar las elecciones y cumplió su promesa llevando al portugués al Santiago Bernabéu. Desde entonces, Figo es persona non grata en Barcelona y sus alrededores.

Figo aparece, entre otras cosas, en gigantescas vallas publicitarias, con el eslogan: "Elige por tu dinero". Es una referencia directa a las críticas masivas que recibió tras su traspaso por parte de los aficionados del Barcelona, que entre otras cosas lo llamaron 'mercenario'. Todo ello, más que suficiente para que el club no se asociara con Revolut.



