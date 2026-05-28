El FC Barcelona va a por un delantero valorado en 90 millones de euros

El FC Barcelona quiere fichar a Julián Álvarez para el próximo verano. El campeón de España contactará pronto al Atlético de Madrid con una oferta multimillonaria por el delantero de 26 años.

Así lo confirmó el jueves el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano. El Barça no ofrecerá jugadores a cambio para rebajar el precio, sino que está dispuesto a pagar la cláusula máxima por Álvarez.

Álvarez ya habría comunicado al club su deseo de marcharse, y hace meses rechazó una oferta de renovación muy lucrativa.

Tras reunirse con su agente y varios intermediarios, el Barça formalizará la propuesta.

El Atlético, que lo fichó en 2024 por 75 millones, no facilitará su salida, pues el jugador tiene contrato hasta 2030. Su valor en Transfermarkt es de 90 millones, pero el Barça podría pagar mucho más.

Los madrileños pagaron en 2024 unos 75 millones de euros al Manchester City por su fichaje.

Desde entonces, el internacional argentino ha jugado 106 partidos con el Atlético, marcando 49 goles y dando 17 asistencias.